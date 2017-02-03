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Набирать смс "на ходу" опасно

Набирать смс "на ходу" опасно

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03/02/2017 комментировать

Эксперты утверждают, что SMS-сообщения влияют на ритм человеческого мозга.

Представители науки в области нейрофизиологии выяснили, что обычные SMS-сообщения могут воздействовать на головной мозг. Для получения таких сведений был проведен эксперимент, в котором участвовало более 100 добровольцев. Некоторые из них страдали от эпилепсии. 

В ходе данного исследования организаторы выяснили, каким образом влияют на мозг сообщения, форумы и чаты. Оказалось, что когда человек печатает текст для сообщения, его головной мозг начинает функционировать в текстовом режиме. После отправки SMS он быстро переходит в обычный режим. 

Итог эксперимента означает, что писать сообщения в то время, когда нужна повышенная сосредоточенность, может быть опасно. Например, если человек едет за рулем и пишет SMS, он перестает следить за дорожной обстановкой должным образом, поэтому риск ДТП возрастает.

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Теги: смс, sms, sms-сообщение, писать смс, телефон, головной мозг, мозг 03/02/2017 Menslife.com
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