Набирать смс "на ходу" опасно

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Представители науки в области нейрофизиологии выяснили, что обычные SMS-сообщения могут воздействовать на головной мозг. Для получения таких сведений был проведен эксперимент, в котором участвовало более 100 добровольцев. Некоторые из них страдали от эпилепсии.В ходе данного исследования организаторы выяснили, каким образом влияют на мозг сообщения, форумы и чаты. Оказалось, что когда человек печатает текст для сообщения, его головной мозг начинает функционировать в текстовом режиме. После отправки SMS он быстро переходит в обычный режим.Итог эксперимента означает, что писать сообщения в то время, когда нужна повышенная сосредоточенность, может быть опасно. Например, если человек едет за рулем и пишет SMS, он перестает следить за дорожной обстановкой должным образом, поэтому риск ДТП возрастает.