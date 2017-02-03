Набирать смс "на ходу" опасно
03/02/2017 комментироватьЭксперты утверждают, что SMS-сообщения влияют на ритм человеческого мозга.
Представители науки в области нейрофизиологии выяснили, что обычные SMS-сообщения могут воздействовать на головной мозг. Для получения таких сведений был проведен эксперимент, в котором участвовало более 100 добровольцев. Некоторые из них страдали от эпилепсии.
В ходе данного исследования организаторы выяснили, каким образом влияют на мозг сообщения, форумы и чаты. Оказалось, что когда человек печатает текст для сообщения, его головной мозг начинает функционировать в текстовом режиме. После отправки SMS он быстро переходит в обычный режим.
Итог эксперимента означает, что писать сообщения в то время, когда нужна повышенная сосредоточенность, может быть опасно. Например, если человек едет за рулем и пишет SMS, он перестает следить за дорожной обстановкой должным образом, поэтому риск ДТП возрастает.
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