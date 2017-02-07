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Хелена Кристенсен
ДЕВУШКА ДНЯ

Мозг способен сохранять дневную информацию во время сна

Мозг способен сохранять дневную информацию во время сна

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07/02/2017 комментировать

По мнению ученых из Швеции, во время сна мозг обрабатывает все дневные события.

В результате длительных исследований специалисты Уппсальского университета пришли к заключению, что когда человек спит, он не только видит сны — в этот период человеческий мозг обрабатывает, сортирует и систематизирует всю информацию, накопленную за день.

Из наблюдений исследователей был сделан вывод, что деятельность мозга человека можно сравнить с работой компьютера — всю необходимую и важную информацию мозг "сжимает". Именно такую работу компьютер проделывает с файлами при их сохранение в архив. При этом уровень "сжатия" прямо зависит от степени значимости информации. Все ценные и важные воспоминания (например, подготовленный отчет для руководства и др.) подвергаются "умеренной" компрессии. На следующий день эту информацию можно легко восстановить в памяти. А данные, которые не представляют особой важности, "сжимаются" сильнее. Их называют "информационный шум". Человеческий мозг во время сна избавляется от него.

При этом, заявляют ученые, дефицит сна оценивается как " удар по голове". Это объясняется тем, что мозг не в состоянии за короткий период сна рассортировать и "архивировать" всю дневную информацию. Поэтому рекомендуется хорошо высыпаться, особенно в период сильных умственных нагрузок.

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Теги: мозг, головной мозг, работа мозга, сон, спать, высыпаться, память 07/02/2017 Menslife.com
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