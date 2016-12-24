Морепродукты укрепляют здоровье и продлевают жизнь

Специалисты в области диетологии из многих стран пришли к единому мнению о пользе морепродуктов. Их выводы подтвердили ученые Гарвардского университета.





На протяжении многих лет они вели наблюдение за состоянием здоровья нескольких тысяч добровольцев. Для проведения эксперимента всех респондентов разделили на две группы. Участникам первой группы было предложено регулярное употребление морепродуктов. Вторая группа ограничивала себя в их употреблении.





Аналитики оценивали состояние здоровья участников на протяжении всего периода эксперимента. Результаты данного наблюдения превзошли все ожидания. Те люди, которые регулярно употребляли морепродукты, имели очень хорошие показатели состояния здоровья. В этой группе резко снизились случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Все были в хорошей спортивной форме, отличались спокойным и уравновешенным характером, а также имели хорошие результаты всех анализов: нормализовалось кровяное давление, снизился уровень вредного холестерина. Многие участники отрегулировали свой вес.





Добровольцы из другой группы, которые редко употребляли продукты, показали намного худшие результаты по всем вышеперечисленным показателям.





По мнению ученых, такое в целебное действие заключается в составе продуктов, которые нам дарит море. Морепродукты богатые жирными кислотами Омега-3. Их достаточное содержание в организме человека помогает справиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижается риск инсультов и инфарктов. Также целебное действие морепродуктов заключается в большом содержании белка. Этот белок низкокалорийный, питательный и быстр усваивается организмом. Дары моря богаты минеральными веществами и неорганическими соединениями, которые также необходимы для жизнедеятельности человека.





По мнению диетологов, те люди, в рационе которых мало присутствуют рыба и морепродукты, просто обязаны внести эти дары моря в свое меню: скумбрия, тунец, форель, сельдь, семга, сардины, креветки, кальмары, мидии. Это продукты будут насыщать организм полезными ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Рыба – важнейший продукт в рационе питания человека Именно этот продукт способен комплексно улучшить как физическое, так и психическое здоровье человека Читать подробнее »

Жирная рыба поможет уберечься от рака Рыбий жир выступает не только как продукт, содержащий витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, но и препятствует развитию онкологических заболеваний Читать подробнее »