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ДЕВУШКА ДНЯ

Методы, которые помогут забыть своих бывших

Методы, которые помогут забыть своих бывших

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31/01/2017 комментировать

Специалисты из Соединённых Штатов Америки в результате наблюдений разработали целую последовательную систему, как безболезненно и быстро забыть свою бывшую вторую половинку. По словам ученых психологов эта система действует безотказно.

И первое, что нужно сделать - это отказаться от хороших воспоминаний о прежней подруге. Желательно, как можно меньше вспоминать приятные эпизоды из совместной жизни. Необходимо стараться акцентировать внимание на неприятных моментах, которые присутствовали в отношениях и послужили причиной разрыва отношений. Специалисты даже рекомендуют составить список всего плохого, что было в этих отношениях. И не забывать периодически заглядывать в него.

Одним из эффективных методов сравнительно безболезненного расставания может послужить общение с друзьями. С ними можно поделиться своими переживаниями, ощущениями и чувствами. И главное, чтобы друзья тебя выслушали, даже если ничего не посоветуют в ответ.

Аналитики считают, что эффективным методом является ведения личного дневника, куда можно записывать все свои мысли, переживания. По словам психологов, на бумагу можно выплеснуть все эмоции без стеснения.

Однако, разорвав старые отношения, не стоит сразу принимать серьезных решений. Необходимо успокоиться и трезво оценить создавшуюся ситуацию. Когда эмоциональное состояние придет в норму, можно подумать о новых серьезных отношениях и планах на жизнь.

Особенно не рекомендуют психологи искать выход из трудных ситуаций в алкоголе. Спиртное лишь на время притупит чувства, но проблему не решит, а может её только усугубить.

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Теги: расставание, развод, разлука, отношения, разрыв отношений, переживания, любовь 31/01/2017 Menslife.com
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