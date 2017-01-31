Методы, которые помогут забыть своих бывших

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И первое, что нужно сделать - этоо прежней подруге. Желательно, как можно меньше вспоминать приятные эпизоды из совместной жизни. Необходимо стараться, которые присутствовали в отношениях и послужили причиной разрыва отношений. Специалисты даже рекомендуют составить список всего плохого, что было в этих отношениях. И не забывать периодически заглядывать в него.Одним из эффективных методов сравнительно безболезненного расставания может послужить. С ними можно поделиться своими переживаниями, ощущениями и чувствами. И главное, чтобы друзья тебя выслушали, даже если ничего не посоветуют в ответ.Аналитики считают, что эффективным методом является ведения личного дневника, куда можно. По словам психологов, на бумагу можно выплеснуть все эмоции без стеснения.Однако, разорвав старые отношения, не стоит сразу принимать серьезных решений. Необходимо успокоиться и трезво оценить создавшуюся ситуацию. Когда эмоциональное состояние придет в норму, можно подумать о новых серьезных отношениях и планах на жизнь.Особенно не рекомендуют психологи искать выход из трудных ситуаций в алкоголе. Спиртное лишь на время притупит чувства, но проблему не решит, а может её только усугубить.