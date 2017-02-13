Любовь поможет успешно справиться с депрессией

Методы, которые помогут забыть своих бывших Первое, что нужно сделать - это отказаться от хороших воспоминаний о прежней подруге. Необходимо стараться акцентировать внимание на неприятных моментах Читать подробнее »

Сколько секса нужно человеку каждую неделю? Одного раза в неделю вполне достаточно для повышения уровня удовлетворенности сексуальной жизнью и гармонии в семье Читать подробнее »

Исследователи определили признаки истинной любви Мозг влюбленного человека существенно отличается от мозга, находящегося в обычном состоянии. В связи с этим людям кажется, что их любимые притягательные и особенные Читать подробнее »







В ходе исследований, специалисты провели анкетирование более 1400 семейных пар различного возраста. Выяснилось, что молодые семейные пары, которые находятся на более ранних стадиях отношений, реже подвержены депрессиям. Среди них не было обнаружено ни одного случая этого неприятного состояния. Психологи считают, чтоЧтобы выйти из депрессии, именно в этот трудный период, необходима поддержка второй половинки. Также аналитики утверждают, что любовь и поддержка являются эффективным профилактическим средством от всех других нервных заболеваний. Они укрепляют самооценку, придают чувство уверенности в себе и в будущем. Кроме того, по словам психологов, человек, который помогает своему партнеру справиться с этой проблемой, также получает огромное удовольствие и положительные эмоции от осознания того, что кому-то необходима его помощь.