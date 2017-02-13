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Любовь поможет успешно справиться с депрессией

Любовь поможет успешно справиться с депрессией

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13/02/2017 комментировать

Ученые  из  Канадского Университета Альберты из Эдмонтона в результате длительных и широкомасштабных исследований пришли к выводу, что поддержка близкого человека, его любовь и внимание помогает справиться со стрессом и побороть депрессию.

В ходе исследований, специалисты провели анкетирование более 1400 семейных пар различного возраста. Выяснилось, что молодые семейные пары, которые находятся на более ранних стадиях отношений, реже подвержены депрессиям. Среди них не было обнаружено ни одного случая этого неприятного состояния. Психологи считают, что чуткое внимание и любовь одного из партнеров помогает бороться с проблемами психологического характера.

Чтобы выйти из депрессии, именно в этот трудный период, необходима поддержка второй половинки. Также аналитики утверждают, что любовь и поддержка являются эффективным профилактическим средством от всех других нервных заболеваний. Они укрепляют самооценку, придают чувство уверенности в себе и в будущем. Кроме того, по словам психологов, человек, который помогает своему партнеру справиться с этой проблемой, также получает огромное удовольствие и положительные эмоции от осознания того, что кому-то необходима его помощь.

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Теги: любовь, чувство любви, влюбленность, депрессия, стресс, поддержка 13/02/2017 Menslife.com
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