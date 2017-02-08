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Любителям делать селфи поставили диагноз

Любителям делать селфи поставили диагноз

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08/02/2017 комментировать

Психологи американского университета Массачусетса провели ряд исследований, которые подтолкнули их к выводу, что любители делать селфи чаще всего имеют проблемы в сексуальной сфере. 

Если верить статистическим данным ученых, то 60% мужчин, из тех, кто любит делать селфи, имеют проблемы в личной жизни, а также в интимной сфере. А 82% женщин-любительниц селфи – или вовсе не имеют отношений, или испытывают нехватку мужского внимания.

К таким выводам пришли психологи, изучив и проанализировав около 200 тыс. персональных страниц людей в социальных сетях.

А вот те, кто предпочитает делиться со своими подписчиками фотографиями природы, котиков и собачек – полностью удовлетворены своей личной жизнью. Это также показывает, что человек не испытывает негативных эмоций в отношениях.

Также ученые выяснили, что люди, которые любят выкладывать фотографии своих детей, относятся к сексу как способу поддержания здоровья.

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Теги: селфи, selfie, делать селфи, любитель селфи, подписчик, социальная сеть, соцсети 08/02/2017 Menslife.com
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