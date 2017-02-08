Любителям делать селфи поставили диагноз

Частые просмотры чужих селфи занижают самооценку Наиболее часто чужие селфи просматривают те, кто имеет заниженную самооценку и не испытывает удовлетворения от собственной жизни Читать подробнее »

6 селфи в день – психическое расстройство, которое необходимо лечить Данное состояние является хроническим. В такой ситуации необходима помощь специалиста в избавлении селфимана от этой зависимости Читать подробнее »

IQ людей можно определить по фотографиям из социальных сетей Уровень интеллекта человека можно вполне легко определить по фотографиям, которые он публикует в своем аккаунте в социальных сетях Читать подробнее »







Если верить статистическим данным ученых, то. АК таким выводам пришли психологи, изучив и проанализировав около 200 тыс. персональных страниц людей в социальных сетях.А вот те, кто предпочитает делиться со своими подписчиками– полностью. Это также показывает, что человек не испытывает негативных эмоций в отношениях.Также ученые выяснили, что люди, которые