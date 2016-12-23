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ДЕВУШКА ДНЯ

Какая работа самая нервная в мире?

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23/12/2016 комментировать

Представители науки провели исследование на международном уровне, чтобы узнать, какая работа самая стрессовая. 

В эксперименте было задействовано более 20 тысяч людей, которые работают полный трудовой день. Всех добровольцев поделили на 3 группы: простые работники офисов, менеджеры и лица, приближенные к руководителям, собственники и руководители различных учреждений и предприятий. В результате исследования оказалось, что чаще всего нервничают, испытывают стрессы, связанные с работой, менеджеры и лица, приближенные к руководителям. Именно в этой группе практически 20% людей были угнетены депрессиями и стрессами. 

В группе обычных офисных работников только 12% были подвержены депрессии, а вот среди крупных руководителей и собственников предприятий депрессивное состояние было констатировано у 11%.

По мнению представителей науки, такая статистика обусловлена тем, что менеджеры и начальники среднего звена выполняют много ответственной работы. Кроме того, им приходится конфликтовать сразу с двумя группами сотрудников – и с руководителями, и с работниками низшего звена. Поэтому у этой группы выявлена повышенная тревожность и нестабильное эмоциональное состояние.

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Теги: работа, стресс, стрессовая работа, нервная работа, нервничать 23/12/2016 Menslife.com
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