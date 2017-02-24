Как этаж проживания влияет на здоровье человека?
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24/02/2017 комментироватьАмериканские ученые в результате своих исследований решили определить, как влияет этаж дома на человеческий организм. Специалисты пришли к выводу, что каждый этаж для людейимеет свои преимущества и недостатки с точки зрения проживания.
Аналитики заявляют, что проживание на первых трех этажах комфортно в психологическом плане. Но на этих этажах, особенно на первом, много тени – из-за этого повышается влажность в помещении, что приводит к появлению грибка и плесени. Помимо этого, жители нижних этажей страдают от выхлопных газов и транспортного шума – это может иметь свои последствия для здоровья. Безопасно для здоровья жить на этих этажах, если дом удалён от проезжей части дороги и находится в зеленой зоне, вдали от городского шума.
Что касается проживание на высоких этажах, то здесь могут наблюдаться электромагнитные излучения и различные вибрации – это отрицательно влияет на психику человека, сосуды и головной мозг. Медики считают, что люди, которые живут на высоких этажах чаще других страдают головными болями и бессонницей. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и кровяным давлением.
Ученые считают, что семьям, у которых есть дети, лучше всего жить не выше пятого этажа.
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