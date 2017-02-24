Как этаж проживания влияет на здоровье человека?

Ученые: проживать на первых этажах более безопасно Ученые выявили, что безопасная зона распространяется до третьего этажа. А дальше, чем выше этаж, тем выше определенная зона риска Читать подробнее »

Эксперты советуют завтракать – это полезно для сердца Такой подход к питанию не только предупредит набор лишнего веса, но и поможет правильному функционированию сердца и сосудов Читать подробнее »







Аналитики заявляют, что проживание наэтажах комфортно в психологическом плане. Но на этих этажах, особенно на первом, много тени – из-за этого повышается влажность в помещении, что приводит к. Помимо этого, жители нижних этажей страдают от– это может иметь свои последствия для здоровья. Безопасно для здоровья жить на этих этажах, если дом удалён от проезжей части дороги и находится в зеленой зоне, вдали от городского шума.Что касается проживание на, то здесь могут наблюдаться– это отрицательно влияет на психику человека, сосуды и головной мозг. Медики считают, что люди, которые живут на высоких этажах чаще других страдают головными болями и бессонницей. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и кровяным давлением.Ученые считают, что семьям, у которых есть дети, лучше всего жить не выше пятого этажа.