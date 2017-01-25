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Исследователи определили признаки истинной любви

Исследователи определили признаки истинной любви

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25/01/2017 комментировать

Представители науки из США сумели выяснить, какими бывают характерные признаки настоящего любовного чувства. Также эксперты выяснили, почему мысли влюбленного человека занимает объект его обожания, из-за чего появляется тоска, желание строить совместное будущие и часто всплывают воспоминания о совместном времяпровождении.

По их мнению, мозг влюбленного человека существенно отличается от мозга, находящегося в обычном состоянии. В связи с этим людям кажется, что их любимые притягательные и особенные.

Когда мозг переполняет любовь, человеку становятся безразличны лица противоположного пола. Это обусловлено повышенной выработкой гормона дофамина, который в частности отвечает за ощущение счастья и эйфории. Когда он активно вырабатывается, человек видит в объекте любви только все хорошее. При этом его негативные качества не замечаются вовсе или кажутся несущественными. 

Чувствуя в сердце любовь, человеку напоминают о его половинке многие предметы, музыка, запахи, календарные даты. За это отвечает норадреналин, способствующий запоминанию примечательных событий.

Представители науки сравнили головной мозг влюбленного человека с мозгом наркозависимого, так как у обоих лиц активируется один и тот же участок мозга при виде раздражителя (объекта любви или наркотиков). Эксперты утверждают, что любовь – это зависимость. Влюбленный может пойти на многое ради своей половинки. Этому способствует его эмоциональное состояние. 

Также ученые считают, что желание жить всю жизнь вместе с одним человеком вызвано одним из важнейших инстинктов – инстинктом выживания.

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Теги: любовь, чувство любви, влюбленность, гормон, дофамин, влюбленный человек 25/01/2017 Menslife.com
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