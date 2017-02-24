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Натали Портман
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Исследование показало, что бокал красного вина обладает схожим эффектом с тенировками

Исследование показало, что бокал красного вина обладает схожим эффектом с тенировками

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24/02/2017 комментировать

Исследование, проведенное учеными университета Альберты в Канаде показало, что ресвератрол (соединение которое содержит красное вино) влияет на здоровье похожим образом, как и физические упражнения. Было замечено, что ресвератрол повышает трудоспособность, улучшает функции сердца и мышц настолько же эффективно, как и занятия на тренажерах.

Ресвератрол – это природный фитоалексин, который оказывает противораковое действие.

По словам ведущего исследователя Джейсона Дейка, узнать про полученные учеными результаты будет особенно полезно людям, которые физически не могут заниматься спортом. "Я думаю, что ресвератрол может помочь группам пациентов, которые хотят заниматься, но физически не могут – заявил ученый. Ресвератрол может стать для них своеобразным имитатором упражнений, а также улучшить результаты той скромной физической активности, на которую они способны. 

Обсуждение пользы красного натурального вина для здоровья было официально задокументировано. Исследование показало, что люди, которые употребляют бокал красного вина в день, менее подвержены развитию слабоумия или рака. Также, вино позитивно влияет на работу сердца, на сохранение молодости организма и уровень сахара в крови. Кроме того, недавно проводилось исследование, которое доказало факт, что умеренное употребление вина повышает частоту сердечных сокращений. 

Естественно, о пользе вина можно говорить только в том случае, когда вино является натуральным и изготовленным из красных сортов винограда, а его доза не превышает 100-150 грамм. Также, стоит быть осторожными людям, которые уже имеют болезни с сердечно-сосудистой системой, диабет и другие заболевания. Также обратите внимание, что эксперимент был проведён на мышах, а не на людях, хотя это не уменьшает его достоверности. 

Если отрицательно относитесь к алкоголю, получить необходимое количество ресвератрола можно из черники, арахисового масла, красного винограда и черного шоколада.

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Теги: вино, красное вино, ресвератрол, тренировка 24/02/2017 Menslife.com
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