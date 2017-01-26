Иммунитета человека зависит от времени года

Интеллектуальные способности человека зависят от погоды Такая взаимосвязь глубоко уходит корнями в древние времена, когда смена погоды активно влияла на человеческую деятельность Читать подробнее »

Учёные выяснили, в какое время года лучше всего худеть Эффективней всего худеть в зимний период: люди, проводящие максимум времени на улице в холодную пору, сбрасывают вес наиболее быстро Читать подробнее »

Темперамент человека зависит от сезона, в котором он родился Те, кто родился зимой, зачастую более склонны к депрессиям, чем "осенние" люди, но при этом практически не страдают раздражительностью Читать подробнее »







Специалисты из Великобритании и Германии на протяжении длительных исследований доказали тесную взаимосвязь между иммунной системой человека и временем года. В этот холодный период у людей любого пола и возраста ослабевает иммунитет.Для подтверждения этого заявления ученые исследовали состояние здоровья более 15000 людей. Сюда вошли как дети, так и взрослые. На основе результатов была создана база данных. Анализ всех данных показал, что у респондентов. А вотВ это время человек подвержен простудным заболеванием.Медики настоятельно рекомендуют уделять особое внимание своему состоянию здоровья именно в холодное время года. В первую очередь советуют проводить профилактику ОРВИ, а также принимать препараты для повышения иммунитета. Необходимо следить за своим рационом - в этот период стоит употреблять пищу, богатуюПо словам медиков, важное значение для укрепления организма в осенне-зимнее время оказывают физические упражнения -