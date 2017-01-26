Иммунитета человека зависит от времени года
26/01/2017 комментироватьУчеными было доказано, что именно осень и зима являются самыми неблагоприятными временами года для здоровья человека.
Специалисты из Великобритании и Германии на протяжении длительных исследований доказали тесную взаимосвязь между иммунной системой человека и временем года. В этот холодный период у людей любого пола и возраста ослабевает иммунитет.
Для подтверждения этого заявления ученые исследовали состояние здоровья более 15000 людей. Сюда вошли как дети, так и взрослые. На основе результатов была создана база данных. Анализ всех данных показал, что у респондентов самая высокая сопротивляемость организма в весенне-летний период. А вот в период поздней осени и зимы организм людей ослабевает. В это время человек подвержен простудным заболеванием.
Медики настоятельно рекомендуют уделять особое внимание своему состоянию здоровья именно в холодное время года. В первую очередь советуют проводить профилактику ОРВИ, а также принимать препараты для повышения иммунитета. Необходимо следить за своим рационом - в этот период стоит употреблять пищу, богатую витаминами и микроэлементами.
По словам медиков, важное значение для укрепления организма в осенне-зимнее время оказывают физические упражнения - посещение тренажерного зала, плавание в бассейне, а также прогулки на свежем воздухе.
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