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Анна Вьялицына
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Эксперты: яйца помогают при инсульте

Эксперты: яйца помогают при инсульте

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21/02/2017 комментировать

Представители науки из Америки выяснили, что куриные яйца содержат компоненты, воздействующие на окисление определенных веществ в человеческом теле. В результате их систематического употребления снижается риск инсульта.

Данные были получены после проведения эксперимента. В ходе изучения поставленной перед учеными задачи, добровольцы должны были каждый день употреблять яйца. Итог исследования показал, что на 12% снизился риск появления опасного для жизни инсульта. 

Было отмечено, что куриные яйца эффективны в борьбе с опасным заболеванием, благодаря содержанию антиоксидантов, оказывающих воздействие на окисление в человеческом теле. Такие антиокислители также нейтрализуют негативное воздействие ненужных организму свободных радикалов. 

Однако не стоит бежать в магазин за десятком яиц тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем по части сердечно-сосудистой системы, и в частности тем, у кого повышен уровень плохого холестерина. А также диабетикам нужно быть аккуратными, ведь употребление 5-7 яиц в неделю существенно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Теги: яйца, куриные яйца, польза яиц, инсульт, антиоксидант 21/02/2017 Menslife.com
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