Эксперты выяснили, откуда у человека появляются зависимости

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Организатор эксперимента утверждает, что зависимость от сигарет, алкоголя, наркотиков, азартных игр и т. д., не что иное, как дурная привычка. Проблема кроется в психике. Изучение людей, страдающих разного рода зависимостями, показало, что их мозг имеет одинаковую структуру, поэтому нельзя сказать, что они больны.Также было установлено, что зависимость не может передаваться по наследству, и не может быть вызвана окружающей средой. Человек сам строит алгоритм действий, которые регулярно дублирует. В результате мозг запоминает повторения, начинает ощущать в них потребность и заставляет человека любым способом выполнить часто повторяемое действие. Организаторы эксперимента утверждают, что