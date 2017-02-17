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Эксперты выяснили, откуда у человека появляются зависимости

Эксперты выяснили, откуда у человека появляются зависимости

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17/02/2017 комментировать

Представителям науки удалось выяснить причины возникновения зависимости. Они утверждают, что это не болезнь, а привычка, которая может вносить изменения в мозг.

Организатор эксперимента утверждает, что зависимость от сигарет, алкоголя, наркотиков, азартных игр и т. д., не что иное, как дурная привычка. Проблема кроется в психике. Изучение людей, страдающих разного рода зависимостями, показало, что их мозг имеет одинаковую структуру, поэтому нельзя сказать, что они больны. 

Также было установлено, что зависимость не может передаваться по наследству, и не может быть вызвана окружающей средой. Человек сам строит алгоритм действий, которые регулярно дублирует. В результате мозг запоминает повторения, начинает ощущать в них потребность и заставляет человека любым способом выполнить часто повторяемое действие. Организаторы эксперимента утверждают, что вредные привычки вполне реально побороть.

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Теги: вредная привычка, зависимость, курение, злоуопотребление алкоголем 17/02/2017 Menslife.com
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