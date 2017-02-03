Эксперты советуют завтракать – это полезно для сердца

Отказ от завтрака может привести к кровоизлиянию в мозг Пропуски завтраков грозят человеку повышением кровяного давления в первой половине дня, что может стать прямой причиной кровоизлияния в мозг Читать подробнее »

Cытные завтраки не всегда полезны для здоровья Люди, которые сытно завтракают, будут и на протяжении всего дня употреблять много пищи, что не очень полезно для здоровья Читать подробнее »

Употребление на завтрак каш – хорошая защита от диабета Люди, завтракавшие кашами, имеют на 18% меньше риск заработать сахарный диабет, чем те, кто в своем ежедневном рационе недополучает клетчатки Читать подробнее »







Они утверждают, что по утрам обязательно нужно завтракать. Такой подход к питанию не только предупредит набор лишнего веса, но и поможет правильному функционированию сердца и сосудов.Также необходимо периодически воздерживаться от приемов пищи – делать непродолжительную голодовку. Однако перед таким шагом необходимо проконсультироваться с доктором.Кроме того, эксперты считают, чтоНа физическую форму, сердце и сосуды количество приемов пищи не влияет.Если питание состоит из полезных продуктов, то фигура и здоровье не будут создавать проблемы, а правильное питание поможет организму бороться с различными заболеваниями.