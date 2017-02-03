Эксперты советуют завтракать – это полезно для сердца
03/02/2017 комментироватьКардиологи из Америки в области кардиологии поделились своим обоснованным мнением касательно питания, полезного для сердца.
Они утверждают, что по утрам обязательно нужно завтракать. Такой подход к питанию не только предупредит набор лишнего веса, но и поможет правильному функционированию сердца и сосудов.
Также необходимо периодически воздерживаться от приемов пищи – делать непродолжительную голодовку. Однако перед таким шагом необходимо проконсультироваться с доктором.
Кроме того, эксперты считают, что неважно, сколько раз в день человек кушает – три или пять. На физическую форму, сердце и сосуды количество приемов пищи не влияет. Имеет значение – что именно человек ест. Если питание состоит из полезных продуктов, то фигура и здоровье не будут создавать проблемы, а правильное питание поможет организму бороться с различными заболеваниями.
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