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Хелена Кристенсен
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Эксперты определили, как разница в возрасте семейной пары влияет на брак

Эксперты определили, как разница в возрасте семейной пары влияет на брак

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07/02/2017 комментировать

Как заявляют исследователи, чересчур весомая разница в возрасте может стать помехой в отношениях.

Представители науки из Соединенных Штатов Америки после проведения эксперимента заявляют, что разница в возрасте влюбленных оказывает весомое воздействие на их брак. Они опровергли сведения о том, что возраст никак не влияет на их отношения, если в них есть взаимная любовь. 

В эксперименте участвовало 3 тыс. желающих, среди которых был проведен опрос. В результате организаторы установили, что, чем существенней разница в возрасте женщины и мужчины, тем меньше у них точек для прикосновения в плане интересов и взглядов на жизнь. Поэтому такие пары часто расстаются. Кроме того, было достоверно доказано представителями науки, что если разница в возрасте влюбленных – 20 и более лет, то развод грозит в 95% случаев. У влюбленных с разницей в возрасте 10 – 19 лет риск разойтись составляет 39%. Попали под неблагоприятный прогноз и супруги с разницей в возрасте 5 и около 5 лет. Риск разойтись грозит 18%.

Хорошие перспективы ожидают мужа и жену, если они ровесники или же, когда муж старше не более чем на год. Вероятность, что их союз распадется только 3%.

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Теги: брак, семья, отношения, муж, жена, семейная пара, развод 07/02/2017 Menslife.com
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