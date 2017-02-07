Эксперты определили, как разница в возрасте семейной пары влияет на брак

У тех, кто рано вступает в брак, может развиться ожирение Создав семью, люди меньше придают значения своему внешнему виду и не следят за фигурой, как при поиске второй половинки Читать подробнее »

Определен день недели, когда люди изменяют чаще всего Тяга сходить налево достигает своего пика к середине недели - именно по средам мужчины и женщины чаще всего изменяют своим партнерам Читать подробнее »

Ученые разгадали секрет счастливого брака Для счастливого брака разница в возрасте между супругами должна быть не более 6 лет Читать подробнее »







Представители науки из Соединенных Штатов Америки после проведения эксперимента заявляют, что разница в возрасте влюбленных оказывает весомое воздействие на их брак. Они опровергли сведения о том, что возраст никак не влияет на их отношения, если в них есть взаимная любовь.В эксперименте участвовало 3 тыс. желающих, среди которых был проведен опрос. В результате организаторы установили, что, чем существенней разница в возрасте женщины и мужчины, тем меньше у них точек для прикосновения в плане интересов и взглядов на жизнь. Поэтому такие пары часто расстаются. Кроме того, было достоверно доказано представителями науки, что если. У влюбленных. Попали под неблагоприятный прогноз и супругиХорошие перспективы ожидают мужа и жену, если ониили же, когда. Вероятность, что их союз распадется только