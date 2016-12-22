Два киви в день укрепят здоровье

Специалисты из университета в Новой Зеландии изучили полезные свойства специфического, но приятного на вкус плода киви. Родиной данного экзотического растения считается Китай, отсюда и название — "Китайский крыжовник". А у нас оно носит название — киви.





Ученые пришли к выводу, что помимо вкусовых качеств этот фрукт обладает множеством полезных свойств. Свои результаты специалисты подтвердили экспериментом, в котором принимали участие 56 молодых людей. Респондентов поделили на две группы. Эксперимент длился 6 недель. В течение этого времени первая группа съедала половинку киви в день. Другая группа — по 2 киви.





По окончанию эксперимента аналитики проанализировали состояние здоровья участников обеих групп. Медики пришли к выводу, что вторая группа респондентов обогатила свой организм необходимыми для человека витаминами, микроэлементами, клетчаткой и другими полезными веществами. Как отметили специалисты 2 группа молодых людей в среднем стала более энергичной, повысилась их трудоспособность.





Несомненно, польза киви состоит в активной стимуляции всех систем организма и, следовательно, в повышении трудоспособности. В результате данного и ряда других экспериментов исследователи обратили внимание на состав и воздействия этого плода на организм человека. В киви содержится большое количество витаминов А, B, С, D, E. Также он содержит каротин, фолиевую кислоту, антиоксиданты и клетчатку. За счёт содержания в нём калия и магния, этот фрукт очень полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации кровяного давления. Это прекрасное средство в борьбе с вредным холестерином. А кто хочет отрегулировать свой вес, может смело внести киви в свой рацион. Помимо всех перечисленных полезных свойств, киви богат биологически-активными соединениями, которые влияют на уровень метаболизма и способствуют укреплению иммунной системы человека.

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