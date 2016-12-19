Деньги не делают человека счастливее

Большинство людей очень часто стоят перед выбором — успешная карьера или крепкая семья. Аналитики из фондовой биржи Лондона провели исследование, которое доказало, что человека больше мотивируют романтические чувства, чем увеличение заработной платы.





В ходе своего исследования специалисты проанализировали научные работы многих ученых, в которых принимали участие более 200 тысяч человек. По результатам анализа выяснилось, что улучшение материального достатка радует человека всего лишь на 0,2 балла по 10-бальной шкале. А вот чувство любви делает человека счастливее на 0,6 баллов.





Также выяснилось, что потеря работы, стрессы и тревога могут сделать человека несчастнее на целых 0,7 балла. Потеря близкого человека делает человека несчастнее на 0,6 балла.





Данное исследование доказало, что счастье человека, несмотря на жестокие реалии, зависит не только от финансового благополучия.

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