Деньги не делают человека счастливее
19/12/2016 комментировать
Ученые: найден секрет успеха и человеческого счастья
На успех и счастье большое влияние оказывают крепкие отношения с окружающими людьми Читать подробнее »
Общение в соцсетях делает людей счастливее
Болтовня с друзьями и знакомыми в режиме online действительно полезна - она расслабляет человека и способствует улучшению его общего самочувствия Читать подробнее »
Ученые раскрыли самый простой секрет счастья
Cамыми счастливыми являются люди, которые ежедневно применяют на практике собственные таланты и всегда прислушиваются в первую очередь к себе, а не к общественному мнению Читать подробнее »
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