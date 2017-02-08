Блюда из макаронных изделий не мешают худеть

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Ученые на протяжении многих лет наблюдали за диетами двух групп людей. В рационе первой группы регулярно присутствовали блюда из пасты из твердых сортов пшеницы. А также они отказались от употребления сахара, насыщенных жиров и кондитерских изделий. Вторая группа полностью отказалась от макаронных изделий.В результате исследования выяснилось, что люди, которые употребляли пасту, получали большее количество различных витаминов и минералов. Они обогащали свой организм витаминами группы В, а также железом, магнием, фолиевой кислотой и пищевыми волокнами.Проанализировав множество исследований, ученые сделали вывод, что любая пища, не имеющая большого количества насыщенных жиров, не вредит здоровью. И низкоуглеводные и углеводные диеты являются одинаково эффективными. А самая полезная для человеческого организма — это сбалансированная диета.Что касается пасты, то диетологи рекомендуют выбирать. В такой пасте содержатсяГлавным достоинством макаронных изделий из твердых сортов пшеницы является присутствие в нихТакие углеводы расходуются постепенно, обеспечивая организм человека необходимой энергией и не давая появляться лишним килограммам. А в сочетании с морепродуктами, томатным соусом, зеленью и чесноком — макаронные изделия будут не только полезными, но и невероятно вкусным блюдом.