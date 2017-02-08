Блюда из макаронных изделий не мешают худеть
08/02/2017 комментироватьИзвестно, что люди, у которых имеются проблемы с лишним весом, избегают употребления макаронных изделий. Однако, специалисты Американского Института питания и здравоохранения пришли к противоположному мнению.
Ученые на протяжении многих лет наблюдали за диетами двух групп людей. В рационе первой группы регулярно присутствовали блюда из пасты из твердых сортов пшеницы. А также они отказались от употребления сахара, насыщенных жиров и кондитерских изделий. Вторая группа полностью отказалась от макаронных изделий.
В результате исследования выяснилось, что люди, которые употребляли пасту, получали большее количество различных витаминов и минералов. Они обогащали свой организм витаминами группы В, а также железом, магнием, фолиевой кислотой и пищевыми волокнами.
Проанализировав множество исследований, ученые сделали вывод, что любая пища, не имеющая большого количества насыщенных жиров, не вредит здоровью. И низкоуглеводные и углеводные диеты являются одинаково эффективными. А самая полезная для человеческого организма — это сбалансированная диета.
Что касается пасты, то диетологи рекомендуют выбирать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. В такой пасте содержатся витамины группы В (В1, В2, В9), Е, РР, минеральные вещества (железо, калий, марганец, фосфор) и аминокислоты.
Главным достоинством макаронных изделий из твердых сортов пшеницы является присутствие в них клетчатки и сложных сахаров. Такие углеводы расходуются постепенно, обеспечивая организм человека необходимой энергией и не давая появляться лишним килограммам. А в сочетании с морепродуктами, томатным соусом, зеленью и чесноком — макаронные изделия будут не только полезными, но и невероятно вкусным блюдом.
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