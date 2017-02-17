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ДЕВУШКА ДНЯ

5 случаев, когда девушка не откажется от секса

5 случаев, когда девушка не откажется от секса

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17/02/2017 комментировать

Представители науки провели пикантное исследование, целью которого было определить ситуации, когда женщина будет согласна на интим.

Организаторы эксперимента утверждают, что большинство дам не считает секс без обязательств низкопробным и чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, есть случаи, когда женщина отказывается от секса по объективным причинам, а есть ситуации, когда отказ маловероятный. Ученые выявили 5 таких обстоятельств.

Если мужчина устроил романическое или необычное свидание, женщину переполняет благодарность и с большой вероятностью она согласится на интимную близость.

Подарив подарок, о котором она давно мечтает, можно рассчитывать, что вечер не закончится просто так.

Когда мужчина оказал ей помощь в трудный момент, она не будет против близости с большой вероятностью, так как он в ее глазах будет, как рыцарь на белом коне в нелегкую минуту.

Не очень привлекательный, но действенный способ склонить к сексу — это рассказать ей о своих бедах и проблемах, пожаловаться на бывших дам. Такие истории часто вызывают у девушек жалость, и она захочет «утешить», открывшегося ей мужчину. 

Проверенный и в то же время опасный метод – это сделать так, чтобы в ней заиграла ревность. У женщин очень развито чувство конкуренции. Но есть и обратная сторона медали – она может бросить тебя, посчитав недостойным бабником. 

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Теги: секс, заниматься сексом, интимная близость 17/02/2017 Menslife.com
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