5 случаев, когда девушка не откажется от секса

Шоколад усиливает либидо Шоколад - это натуральный афродизиак и его необходимо вносить в свой рацион тем людям, которые хотят "подогреть" свою сексуальную жизнь Читать подробнее »

Ученые развеяли миф о мужских сексуальных предпочтениях Они опровергли известное убеждение, что мужчины, которым за 30, предпочитают заниматься сексом с молоденькими девушками Читать подробнее »

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Организаторы эксперимента утверждают, что большинство дам не считает секс без обязательств низкопробным и чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, есть случаи, когда женщина отказывается от секса по объективным причинам, а есть ситуации, когда отказ маловероятный. Ученые выявили 5 таких обстоятельств.Если мужчина устроил, женщину переполняет благодарность и с большой вероятностью она согласится на интимную близость.Подарив, можно рассчитывать, что вечер не закончится просто так.Когда мужчина оказал ей, она не будет против близости с большой вероятностью, так как он в ее глазах будет, как рыцарь на белом коне в нелегкую минуту.Не очень привлекательный, но действенный способ склонить к сексу — это, пожаловаться на бывших дам. Такие истории часто вызывают у девушек жалость, и она захочет «утешить», открывшегося ей мужчину.Проверенный и в то же время опасный метод – это сделать так, чтобы в ней. У женщин очень развито чувство конкуренции. Но есть и обратная сторона медали – она может бросить тебя, посчитав недостойным бабником.