Специалисты рассказали, какое влияние кофе оказывает на сердце

Американские ученые Ассоциации сердца рассказали о влиянии кофе на сердечную мышцу. Также в результате исследований специалисты выяснили пользу этого ароматного напитка для всего организма.



Умеренное употребление кофе благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также снижает риск инсульта и инфаркта. По мнению американских кардиологов, каждая дополнительно выпитая чашка кофе в неделю снижает вероятность инсульта на 8%, а риск столкнуться с инфарктом – на 7%.



Такие выводы медики сделали с помощью технологии машинного обучения. Подобная технология основана на Фрамингемском исследовании. Она содержит в себе информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы. Также она включает в себя данные о рационе питания человека. Ученые сравнили результаты анализов, проведенных обычными традиционными методами, с результатами машинного обучения. Они обнаружили прямую связь между количеством выпитого кофе, снижением вероятности инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.



Ранее эксперты неоднократно заявляли о пользе кофе для человека. Содержащиеся в кофе антиоксиданты улучшают общее состояние здоровья, а те, кто регулярно умеренно употребляют этот напиток, реже страдают от аритмии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также медики рекомендуют пить кофе тем, у кого повышен уровень плохого холестерина.



Особенно кофе полезен людям, которые занимаются умственным трудом, так как кофе снижает склероз сосудов человеческого мозга и активирует его работу. Однако медики предупреждают, что в употреблении этого бодрящего ароматного напитка надо знать меру – выпивать не больше одной чашки кофе в день.