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Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья

Через кондиционеры в человеческий организм попадают такие болезнетворные бактерии, как грибки и легионеллы, которые могут вызвать пневмонию, бронхиальную астму, аллергию и другие заболевания
Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья
В известном американском развлекательном центре Диснейленд вспыхнула эпидемия легионеллеза – это крайне тяжелая форма воспаления легких. Причиной этого печального случая стали обычные кондиционеры, которые охлаждают воздух в развлекательном центре.

Ученые рассказали еще о ряде заболеваний, причиной которых могут послужить кондиционеры. По словам экспертов, через кондиционеры в человеческий организм попадают такие болезнетворные бактерии, как грибки и легионеллы. В последствии легионеллы вызывают такую опасную форму болезни, как легионеллез – это острая инфекционная пневмония.

А всевозможные грибки, которые живут в кондиционерах, способны вызывать у людей ряд аллергических заболеваний, а также раздражение слизистой горла и кашель. Это происходит из-за большого скопления грибков в воздухе. Длительное пребывание в условиях работающих кондиционеров может привести к такому серьезному заболеванию, как бронхиальная астма.

Что касается Диснейленда в Калифорнии, там случилось 12 случаев заболевания легионеллезом. Из них десять заболевших были в парке развлечений в сентябре, а два человека жили недалеко от него. После тщательного расследования эксперты сделали вывод, что причиной эпидемии явились две охлаждающие башни. Именно внутри них был обнаружен рассадник легионелл. В результате башни закрыли и залили в них воду с химическим составом, чтобы уничтожить болезнетворные бактерии.

Ученые инфекционисты и иммунологи заявляют, что длительное пользование кондиционерами несет в себе опасность для здоровья человека. Также, с целью уничтожения всевозможных болезнетворных бактерий, кондиционеры необходимо регулярно подвергать чистке и химической обработке.

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Теги: кондиционер, грибок, легионеллы, легионеллез, бронхиальная астма, пневмония 13/11/2017 Menslife.com

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