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Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса

По словам ученых, половой акт дает немалую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать сердечный приступ
Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса
Американские научные работники пришли к выводу, что занятия сексом далеко не так безопасны, как было принято считать ранее. По словам ученых, половой акт дает немалую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать сердечный приступ.

Группа специалистов из Американского кардиологического колледжа решила выяснить, какова вероятность того, что во время занятий любовью у человека внезапно остановится сердце. С этой целью исследователи детально изучили все подобные случаи, зафиксированные в штате Орегон в промежутке между 2002 и 2015 годами. Так, за 13 лет внезапная остановка сердца случилась у 4 557 человек. Из них лишь 34 случая пришлись на занятия любовью – как непосредственно во время секса, так и спустя час после него. К тому же, как показала статистика, большинство умерших на тот момент уже болели сердечными заболеваниями.

По словам Самита Чу, одного из авторов исследования, хотя сердечные приступы таят в себе огромную опасность и нередко приводят к летальному исходу, во время занятий сексом они все же случаются крайне редко - всего в 0,7% случаев. А потому людям с заболеваниями сердца, конечно же, желательно быть чуть более осторожными, но совсем отказываться от интимной жизни совершенно точно не стоит.

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Теги: внезапная смерть, смертность, сердечный приступ, секс, заниматься сексом 13/11/2017 Menslife.com

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