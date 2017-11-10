Новости

Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье

Люди, живущие вблизи от загруженных автомобилями дорог, рискуют заболеть остеопорозом
Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье
Ни у кого не возникает сомнения в том, что грязный воздух плохо сказывается на состоянии здоровья. Его компоненты ухудшают работу легких и негативно воздействуют на сердце и сосуды. 

После нового исследования представители науки из США утверждают, что загрязненный воздух больших городов плохо влияет на кости. Люди, живущие вблизи от загруженных автомобилями дорог, рискуют заболеть остеопорозом

Для получения сведений ученые изучили информацию о 9 млн. жителей США. Выяснилось, что люди из небогатых и грязных районов болеют остеопорозом намного чаще по сравнению с теми, у кого лучше экология. 

Неутешительная статистика обусловлена тем, что в загрязненном воздухе содержатся сульфаты, сажа, нитраты, пылинки, а также зола. Такие вещества снижают уровень паратиреоидного гормона в крови. Из-за этого кости становятся слабее, а их масса теряется быстрее. Также они становятся более ломкими. Перечисленные процессы происходят так стремительно, что организм их не успевает восстановить. 

После недавнего исследования эксперты советовали употреблять витамины группы B, чтобы снизить негативное воздействие плохого воздуха. Однако они полезны только в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями. 

Дальнейшие исследования, направленные на выяснение, как предупредить остеопороз, продолжаются. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Семь вредных привычек, которые опасны для здоровья
Семь вредных привычек, которые опасны для здоровья

Есть, на первый взгляд, безобидные действия, после которых вред для здоровья не заставит себя долго ждать

Топ-7 ошибок, которые ежедневно подрывают наше здоровье
Топ-7 ошибок, которые ежедневно подрывают наше здоровье

Эксперты выбрали самые распространенные привычки, кажущиеся нам безобидными лишь на первый взгляд

Названы ключевые причины проблем со здоровьем
Названы ключевые причины проблем со здоровьем

Чаще других болеют жители мегаполисов, регулярно подвергая свое здоровье самым большим рискам

Теги: экология, загрязненный воздух, мегаполис, остеопороз, здоровье 10/11/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье Новости
Как правильно чистить мужскую обувь, чтобы она сияла? Как правильно чистить мужскую обувь, чтобы она сияла? Мужская мода
Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья Новости
Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком Новости
Специалисты назвали самое полезное варенье Специалисты назвали самое полезное варенье Новости
Секс и простатит. Это должен знать каждый Секс и простатит. Это должен знать каждый Мужское здоровье
Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом Новости
Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье Новости
Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье
Как правильно чистить мужскую обувь, чтобы она сияла? Мужская мода
Как правильно чистить мужскую обувь, чтобы она сияла?
Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья Новости
Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья
Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком Новости
Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком
Специалисты назвали самое полезное варенье Новости
Специалисты назвали самое полезное варенье
Секс и простатит. Это должен знать каждый Мужское здоровье
Секс и простатит. Это должен знать каждый
Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом Новости
Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.