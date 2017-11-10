Исследователи: загрязненный воздух больших городов плохо влияет на здоровье

Ни у кого не возникает сомнения в том, что грязный воздух плохо сказывается на состоянии здоровья. Его компоненты ухудшают работу легких и негативно воздействуют на сердце и сосуды.



После нового исследования представители науки из США утверждают, что загрязненный воздух больших городов плохо влияет на кости. Люди, живущие вблизи от загруженных автомобилями дорог, рискуют заболеть остеопорозом.



Для получения сведений ученые изучили информацию о 9 млн. жителей США. Выяснилось, что люди из небогатых и грязных районов болеют остеопорозом намного чаще по сравнению с теми, у кого лучше экология.



Неутешительная статистика обусловлена тем, что в загрязненном воздухе содержатся сульфаты, сажа, нитраты, пылинки, а также зола. Такие вещества снижают уровень паратиреоидного гормона в крови. Из-за этого кости становятся слабее, а их масса теряется быстрее. Также они становятся более ломкими. Перечисленные процессы происходят так стремительно, что организм их не успевает восстановить.



После недавнего исследования эксперты советовали употреблять витамины группы B, чтобы снизить негативное воздействие плохого воздуха. Однако они полезны только в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями.



Дальнейшие исследования, направленные на выяснение, как предупредить остеопороз, продолжаются.

