Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья

Представители науки из Мексики считают, что прием пищи перед сном не только способствует ожирению, но и увеличивает вероятность появления диабета, а также болезней сердца и сосудов.



Для получения информации эксперты изучили триглицериды (вредные жиры) в организмах грызунов, которым давали пищу в разное время. Одна группа подопытных крыс ела 3 раза в день, а другая – получала еще одну порцию еды накануне сна.



После изучения полученных данных оказалось, что у крыс, которые ели незадолго до сна, уровень жиров в организме выше по сравнению с грызунами, которые питались в обычном режиме. Организаторы исследования утверждают, что повышенное количество вредных жиров негативно влияет на здоровье, провоцируя перечисленные выше заболевания.



Полученная в результате эксперимента информация применима и для людей. Исследователи рекомендуют соблюдать обычный режим приема пищи и не перегружать организм едой незадолго до сна.

