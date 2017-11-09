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Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья

Прием пищи перед сном не только способствует ожирению, но и увеличивает вероятность появления диабета, а также болезней сердца и сосудов
Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном опасен для здоровья
Представители науки из Мексики считают, что прием пищи перед сном не только способствует ожирению, но и увеличивает вероятность появления диабета, а также болезней сердца и сосудов. 

Для получения информации эксперты изучили триглицериды (вредные жиры) в организмах грызунов, которым давали пищу в разное время. Одна группа подопытных крыс ела 3 раза в день, а другая – получала еще одну порцию еды накануне сна.

После изучения полученных данных оказалось, что у крыс, которые ели незадолго до сна, уровень жиров в организме выше по сравнению с грызунами, которые питались в обычном режиме. Организаторы исследования утверждают, что повышенное количество вредных жиров негативно влияет на здоровье, провоцируя перечисленные выше заболевания.

Полученная в результате эксперимента информация применима и для людей. Исследователи рекомендуют соблюдать обычный режим приема пищи и не перегружать организм едой незадолго до сна. 

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Теги: еда перед сном, кушать перед сном, кушать на ночь, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания 09/11/2017 Menslife.com

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