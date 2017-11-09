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Специалисты назвали самое полезное варенье

Наиболее полезными, укрепляющими иммунитет, являются 4 вида варенья. Первое и самое полезное – это варенье из облепихи
Специалисты назвали самое полезное варенье
Кто из нас в детстве не любил полакомится таким вкусным десертом, как варенье? Но помимо вкусовых качеств, варенье из определенных продуктов может быть очень полезным для здоровья.

Специалисты считают, что наиболее полезными, укрепляющими иммунитет, являются 4 вида варенья. Первое и самое полезное – это варенье из облепихи. Дело в том, что облепиха содержит большое количество витамина C. Именно этот витамин очень необходим организму в зимние холода для укрепления иммунитета. Также облепиха богата фитонцидами – прекрасным противомикробным веществом.

На втором месте по полезным свойствам стоит варенье из черноплодной рябины. Эта ягода – хорошее средство для укрепления иммунитета. Оно поможет легче справляться с нервным напряжением и стрессами. Также варенье из черноплодной рябины помогает понизить артериальное давление, повышает иммунитет и успокаивает нервную систему.

На третьем месте находится варенье из клюквы. Известно, что эта кисленькая меленькая ягода очень хорошо понижает и кровяное давление и вредный холестерин. Клюквенное варенье полезно людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно также предотвращает появление язвы в желудке.

Четвертое место специалисты отдают сливовому варенью. Этот популярный плод очень богат витамином P. Он поступает в организм только извне. Варенье из слив укрепляет стенки сосудов и является прекрасным средством против тромбов.

Для того, чтобы в варенье сохранилось как можно больше полезных свойств, его рекомендуется варить в несколько заходов. Сначала необходимо варить 5-7 минут после закипания, затем убрать с огня. Эти действия повторяются до тех пор, пока варенье не будет готово.

Главное, предупреждают диетологи, не переусердствовать с сахаром. Ведь не секрет, что чрезмерное употребление сахара провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний, и даже онкологию.

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Теги: варенье, облепиховое варенье, облепиха, варенье из черноплодной рябины, варенье из облепихи, сливовое варенье 09/11/2017 Menslife.com

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