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Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом

У людей, страдающих ожирением, уровень гормона аспросина в крови существенно выше, чем у людей, которые не имеют проблем с лишним весом
Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом
Американские научные работники пришли к выводу, что регулятором активности областей мозга, которые отвечают за контроль аппетита, выступает гормон аспросин. Как только его концентрация снижается, ощущение голода притупляется, и человек перестает потреблять пищу в больших объемах.

Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора в США обнаружили, что некоторые участники исследования, обладающие неестественно слабым аппетитом, имеют мутацию в гене FBN1. У таких людей выявлено отсутствие небольшого фрагмента белка, из которого как раз и формируется аспросин. Если же в организм ввести данный гормон, желание поесть заметно усиливается. По словам ученых, он оказывает многостороннее влияние на нейроны AgRP, которые стимулируют аппетит, и нейроны POMC, способные его подавить. Результат - усиление чувства голода, ведущее за собой потребление большего количества пищи.

Подтверждением данной теории служит и тот факт, что у людей, страдающих ожирением, уровень аспросина в крови существенно выше, чем у людей, которые не имеют проблем с лишним весом. На данный момент процесс разработки средства, нейтрализующего действие данного гормона, уже запущен, проводятся первые исследования.

Напомним, ранее специалисты обнаружили, что люди с ожирением сильнее предрасположены к 13 видам онкологических заболеваний, среди которых - рак мозга, толстой кишки, пищевода, молочной железы, желудка, щитовидной железы, печени, яичников и другие.

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Теги: лишний вес, ожирение, голод, аппетит, гормон 08/11/2017 Menslife.com

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