Найден самый легкий способ борьбы с лишним весом

Американские научные работники пришли к выводу, что регулятором активности областей мозга, которые отвечают за контроль аппетита, выступает гормон аспросин. Как только его концентрация снижается, ощущение голода притупляется, и человек перестает потреблять пищу в больших объемах.



Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора в США обнаружили, что некоторые участники исследования, обладающие неестественно слабым аппетитом, имеют мутацию в гене FBN1. У таких людей выявлено отсутствие небольшого фрагмента белка, из которого как раз и формируется аспросин. Если же в организм ввести данный гормон, желание поесть заметно усиливается. По словам ученых, он оказывает многостороннее влияние на нейроны AgRP, которые стимулируют аппетит, и нейроны POMC, способные его подавить. Результат - усиление чувства голода, ведущее за собой потребление большего количества пищи.



Подтверждением данной теории служит и тот факт, что у людей, страдающих ожирением, уровень аспросина в крови существенно выше, чем у людей, которые не имеют проблем с лишним весом. На данный момент процесс разработки средства, нейтрализующего действие данного гормона, уже запущен, проводятся первые исследования.



Напомним, ранее специалисты обнаружили, что люди с ожирением сильнее предрасположены к 13 видам онкологических заболеваний, среди которых - рак мозга, толстой кишки, пищевода, молочной железы, желудка, щитовидной железы, печени, яичников и другие.

