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Исследователи выяснили, как управлять своим сексуальным желанием

Эксперты из Британии выявили гормон, который отвечает за сексуальное желание. Выявленный гормон называется кисспептин
Исследователи выяснили, как управлять своим сексуальным желанием
Эксперты из Британии выявили гормон, который отвечает за сексуальное желание. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции, посвященной эндокринологии. 

Выявленный гормон называется кисспептин. Его изучали в ходе эксперимента с участием лабораторных мышей. Гормон контролирует рост полового влечения и уменьшает беспокойное состояние у грызунов. Ученые утверждают, что такие же функции он выполняет в организме людей.

Эксперты выявили в миндалевидном участке мозга зону нейронов, которая реагирует на кисспептин. Она отвечает за эмоции, связанные с сексом, половое влечение, ощущение беспокойства и взаимодействие с социумом. 

По мнению экспертов, когда кисспептиновые нейроны проявляют активность, происходит координация состояния тревожности и сексуального поведения. Все это в совокупности улучшает функционирование репродуктивной системы у представителей сильного пола.

Проведенное исследование с выявлением кисспептина и его роли в сексуальной и социальной жизни мужчин было первым. Ученые убеждены, что дальнейшие исследования гормона и полученные сведения помогут разработать лекарственные средства, предупреждающие сексуальные расстройства и патологии, связанные с беспокойным состоянием. Кроме того, эксперты предполагают, что гормон кисспептин способен корректировать сексуальную ориентацию.

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Теги: сексуальное желание, гормон, кисспептин, половое влечение 07/11/2017 Menslife.com

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