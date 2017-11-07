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Эксперты выяснили, что некоторые продукты способны укрепить нервную систему

Как оказалось, употребление кисломолочных продуктов может укрепить нервную систему и предотвратить депрессивное состояние
Эксперты выяснили, что некоторые продукты способны укрепить нервную систему
Представители науки из Японии после проведенного исследования выяснили, что некоторые продукты спасают от депрессивного состояния и укрепляют нервную систему. Итоги исследования были опубликованы в научном периодическом издании.

Согласно сведениям международной организации здравоохранения, более 300 миллионов людей подвержены депрессивным состояниям. Характерные признаки депрессии – подавленное состояние, тоска, чувство вины и безвыходности, раздражение даже по пустякам. 

В результате проведенного эксперимента с участием 1000 добровольцев оказалось, что люди, которые часто употребляют кефир, йогурт и нежирное молоко, не так часто страдают от депрессий и других нервных расстройств. Кроме того, их нервная система более стойкая к стрессовым ситуациям.

Кроме того, специалисты рекомендуют включать в свой рацион кисломолочные продукты не только для укрепления нервной системы, но и для повышения общего иммунитета организма.

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Теги: нервная система, продукты, продукты питания, депрессия, депрессивное состояние, кисломолочные продукты, йогурт, кефир 07/11/2017 Menslife.com

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