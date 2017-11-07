Эксперты выяснили, что некоторые продукты способны укрепить нервную систему

Представители науки из Японии после проведенного исследования выяснили, что некоторые продукты спасают от депрессивного состояния и укрепляют нервную систему. Итоги исследования были опубликованы в научном периодическом издании.



Согласно сведениям международной организации здравоохранения, более 300 миллионов людей подвержены депрессивным состояниям. Характерные признаки депрессии – подавленное состояние, тоска, чувство вины и безвыходности, раздражение даже по пустякам.



В результате проведенного эксперимента с участием 1000 добровольцев оказалось, что люди, которые часто употребляют кефир, йогурт и нежирное молоко, не так часто страдают от депрессий и других нервных расстройств. Кроме того, их нервная система более стойкая к стрессовым ситуациям.



Кроме того, специалисты рекомендуют включать в свой рацион кисломолочные продукты не только для укрепления нервной системы, но и для повышения общего иммунитета организма.

