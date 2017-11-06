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Водителю на заметку: как выбрать стеклоомывающую жидкость

Если почувствуешь, что после использования омывателя у тебя появилось головокружение, боли в области сердца и печени, раздражение слизистой носа и глаз, дерматит, ухудшение зрения и заболевания верхних дыхательных путей – немедленно от него избавляйся, иначе последствия могут быть плачевными
Водителю на заметку: как выбрать стеклоомывающую жидкость
С приходом холодов каждый автомобилист спешит обзавестись зимним стеклоомывателем, который существенно облегчит ему жизнь даже в самых тяжелых погодных условиях. О том, каким жидкостям стоит отдать предпочтение, а каких лучше избегать – далее.

Для изготовления абсолютного большинства зимних стеклоомывателей используются растворы нескольких видов спиртов с водой, в которые примешиваются моющие средства (ПАВы), ароматизаторы и красители.

Изопропиловый спирт обладает резким, отталкивающим запахом, который напоминает ацетон. К сожалению, его сложно заглушить даже концентрированными отдушками, но при этом данный спирт не токсичен для человеческого организма.

Что же до метилового спирта, он уже далеко не так безопасен для здоровья. Метанол имеет слабовыраженный запах, очень схожий с этиловым (пищевым спиртом), стоит дешево и прекрасно справляется с задачей очищения стекол. Но при этом данное вещество является сильным кумулятивным ядом, способным поразить нервную и сосудистую системы, повредить зрительные нервы и сетчатку глаз. Ни в коем случае нельзя допускать вдыхания, заглатывания метанола и даже контакта с кожей - он может спровоцировать острые отравления с летальным исходом.

А потому, если почувствуешь, что после использования омывателя у тебя появилось головокружение, боли в области сердца и печени, раздражение слизистой носа и глаз, дерматит, ухудшение зрения и заболевания верхних дыхательных путей – немедленно от него избавляйся, иначе последствия могут быть плачевными.

Приобретать стеклоомывающую жидкость стоит исключительно в установленных местах торговли. Всегда обращай внимание на информацию на этикетке – в ней должны содержаться сведения о производителе, его адрес, название продукции, ее назначение, состав, данные о том, что продукт соответствует техническим условиям, по которым он изготавливался, а также сроки годности и меры предосторожности.

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Теги: стеклоомывающая жидкость, омыватель стекла, стеклоомыватель, автомобиль 06/11/2017 Menslife.com

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