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Исследователи рассказали о женщинах, не испытывающих оргазм с партнерами

Многие женщины психологически настраивают себя, что невозможность достичь оргазма – это нормально и не считается отклонением
Исследователи рассказали о женщинах, не испытывающих оргазм с партнерами
Эксперты из США выяснили, как прекрасный пол переживает отсутствие оргазма и как они с этим справляются. 

Для получения информации организаторы исследования провели опрос среди женщин в возрасте 18 – 28 лет. Цель опроса была выяснить нюансы, которые сопровождают отсутствие оргазма у женщин. 

После обработки информации оказалось, что многие дамы психологически настраивают себя, что невозможность достичь оргазма – это нормально и не считается отклонением. Часть женщин считает, что это явление не зависит от их пожеланий и воли. Также среди респондентов были те, которые пытаются и надеются получить оргазм с партнерами.

Ученые считают, что такой психологический настрой не дает развиться у женщин чувству неполноценности и мыслям, что она не такая, как все. Кроме того, таким способом у них снижается значимость оргазма в сексе. 

Напомним, ранее эксперты установили, что степень наслаждения в сексе во многом зависит от удовлетворения партнера. Это значит, что на удовольствие мужчины от секса влияет не только длительность эрекции, но и желание женщины, и ее возможность получить оргазм.

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Теги: оргазм, женский оргазм, женщина, мужчина, секс 02/11/2017 Menslife.com

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