Исследователи рассказали о женщинах, не испытывающих оргазм с партнерами

Эксперты из США выяснили, как прекрасный пол переживает отсутствие оргазма и как они с этим справляются.



Для получения информации организаторы исследования провели опрос среди женщин в возрасте 18 – 28 лет. Цель опроса была выяснить нюансы, которые сопровождают отсутствие оргазма у женщин.



После обработки информации оказалось, что многие дамы психологически настраивают себя, что невозможность достичь оргазма – это нормально и не считается отклонением. Часть женщин считает, что это явление не зависит от их пожеланий и воли. Также среди респондентов были те, которые пытаются и надеются получить оргазм с партнерами.



Ученые считают, что такой психологический настрой не дает развиться у женщин чувству неполноценности и мыслям, что она не такая, как все. Кроме того, таким способом у них снижается значимость оргазма в сексе.



Напомним, ранее эксперты установили, что степень наслаждения в сексе во многом зависит от удовлетворения партнера. Это значит, что на удовольствие мужчины от секса влияет не только длительность эрекции, но и желание женщины, и ее возможность получить оргазм.



