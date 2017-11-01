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Эксперты выяснили, в каком возрасте мужчинам опасно заводить детей

﻿Выявленная тенденция обусловлена тем, что с возрастом сперматозоиды склонны к мутациям, в результате которых количество хромосом в клетках может отличаться от нормы. Это может стать причиной зачатия ребенка с патологиями
Эксперты выяснили, в каком возрасте мужчинам опасно заводить детей
Представители науки из США установили, что эмбрионы, образовавшиеся с помощью сперматозоидов зрелых мужчин (старше 50 лет), развиваются и растут не так быстро, как эмбрионы, сформировавшиеся с участием сперматозоидов мужчин молодого возраста.

Разница в отставании в развитии таких эмбрионов составляет 35%. Также было выявлено, что оплодотворенная яйцеклетка с половыми клетками зрелого мужчины на 4,3% позже крепится к стенке матки.

Такие результаты были получены после проведенного исследования, в ходе которого ученые изучали видеозаписи развития эмбрионов у 527 пар традиционной ориентации. 

Еще одно исследование было направлено на изучение разных возрастных групп (25 – 55 лет) представителей сильного пола. 

Выявленная тенденция обусловлена тем, что с возрастом сперматозоиды склонны к мутациям, в результате которых количество хромосом в клетках может отличаться от нормы. Это может стать причиной зачатия ребенка с патологиями.

Обработав полученные сведения, эксперты сделали заключение, что отставание в развитии эмбрионов и риск рождения нездорового ребенка часто наблюдается у мужчин, которые старше 50 лет. В связи с такой статистикой, ученые рекомендуют заводить потомство до установленного критического возраста.

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Теги: возраст, отцовство, отец, сперматозоид, ребенок, дети 01/11/2017 Menslife.com

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