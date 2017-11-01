Эксперты выяснили, в каком возрасте мужчинам опасно заводить детей

Представители науки из США установили, что эмбрионы, образовавшиеся с помощью сперматозоидов зрелых мужчин (старше 50 лет), развиваются и растут не так быстро, как эмбрионы, сформировавшиеся с участием сперматозоидов мужчин молодого возраста.



Разница в отставании в развитии таких эмбрионов составляет 35%. Также было выявлено, что оплодотворенная яйцеклетка с половыми клетками зрелого мужчины на 4,3% позже крепится к стенке матки.



Такие результаты были получены после проведенного исследования, в ходе которого ученые изучали видеозаписи развития эмбрионов у 527 пар традиционной ориентации.



Еще одно исследование было направлено на изучение разных возрастных групп (25 – 55 лет) представителей сильного пола.



Выявленная тенденция обусловлена тем, что с возрастом сперматозоиды склонны к мутациям, в результате которых количество хромосом в клетках может отличаться от нормы. Это может стать причиной зачатия ребенка с патологиями.



Обработав полученные сведения, эксперты сделали заключение, что отставание в развитии эмбрионов и риск рождения нездорового ребенка часто наблюдается у мужчин, которые старше 50 лет. В связи с такой статистикой, ученые рекомендуют заводить потомство до установленного критического возраста.

