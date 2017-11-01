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Специалисты рассказали, почему невозможно остановить старение

Ученые стоят перед дилеммой  – если побороть старые клетки, то на их месте появятся новые, роковые. А если избавиться от них, то вновь могут появиться такие же
Специалисты рассказали, почему невозможно остановить старение
Специалисты из Американского университета штата Аризоны изготовили компьютерную модель работы человеческих клеток. Ученые заявляют, что побороть старость невозможно.

Со временем развитие клеток замедляется и они теряют большинство своих важных функций: кожа теряет эластичность, волосы седеют из-за того, что клетки прекращают выделять пигмент. 

Многие специалисты со всего мира работают в попытках остановить этот сложный процесс. Они заявляют, что нет такого лекарства, которое бы побороло старость. Один из путей решения этой задачи – создать условия, при которых между клетками будет происходить конкуренция, чтобы в процессе отбора устаревшие клетки уничтожались сами. А на их месте появлялись новые.

Однако математики считают, что этот процесс все равно не приведет к хорошим результатам. Печально то, что на месте старых отмерших клеток образуются раковые. Именно с этой проблемой столкнулись исследователи. Проводя эксперименты с компьютерным моделированием, ученые обратили внимание на то, что новообразования непредсказуемы. То есть сложно предсказать, где и в какое время они могут появиться. Поэтому вести с ними борьбу очень сложно.

Ученые стоят перед дилеммой  – если побороть старые клетки, то на их месте появятся новые, роковые. А если избавиться от них, то вновь могут появиться такие же. Поэтому быстрого и успешного прорыва в этой области, вероятно, ожидать не стоит.

Главным способом борьбы со старением остаётся здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки и правильное полноценное питание.

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Теги: старение, стареть, молодость, клетка, раковые клетки 01/11/2017 Menslife.com

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