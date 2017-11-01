Специалисты рассказали, почему невозможно остановить старение

Специалисты из Американского университета штата Аризоны изготовили компьютерную модель работы человеческих клеток. Ученые заявляют, что побороть старость невозможно.



Со временем развитие клеток замедляется и они теряют большинство своих важных функций: кожа теряет эластичность, волосы седеют из-за того, что клетки прекращают выделять пигмент.



Многие специалисты со всего мира работают в попытках остановить этот сложный процесс. Они заявляют, что нет такого лекарства, которое бы побороло старость. Один из путей решения этой задачи – создать условия, при которых между клетками будет происходить конкуренция, чтобы в процессе отбора устаревшие клетки уничтожались сами. А на их месте появлялись новые.



Однако математики считают, что этот процесс все равно не приведет к хорошим результатам. Печально то, что на месте старых отмерших клеток образуются раковые. Именно с этой проблемой столкнулись исследователи. Проводя эксперименты с компьютерным моделированием, ученые обратили внимание на то, что новообразования непредсказуемы. То есть сложно предсказать, где и в какое время они могут появиться. Поэтому вести с ними борьбу очень сложно.



Ученые стоят перед дилеммой – если побороть старые клетки, то на их месте появятся новые, роковые. А если избавиться от них, то вновь могут появиться такие же. Поэтому быстрого и успешного прорыва в этой области, вероятно, ожидать не стоит.



Главным способом борьбы со старением остаётся здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки и правильное полноценное питание.