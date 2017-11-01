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Специалисты обнаружили еще одно положительное свойство острой пищи

Капсаицин, содержащийся в жгучем перце, усиливает вкус соли. Тем самым уменьшает тягу к ней. А это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему
Специалисты обнаружили еще одно положительное свойство острой пищи
Всевозможные острые специи, в том числе и жгучий красный перец, не только способствуют сжиганию жира, но и уменьшают тягу к употреблению соли. А это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

К такому выводу пришли специалисты из Третьего военно-медицинского университета Китая в Чунцине. В результате длительных исследований ученые обнаружили, что капсаицин, содержащийся в жгучем перце, усиливает вкус соли. Тем самым уменьшает тягу к ней.

Также учёные, наблюдая за добровольцами, которые некоторое врем питались исключительно острой пищей, обратили внимание на следующий факт – респонденты в течение эксперимента стали намного меньше употреблять соль. И как результат – у них понизилось кровяное давление и улучшилось общее состояние.

Почему же острые специи усиливают вкус соли? Ученые объясняют это тем, что центры острого и соленого вкуса в головном мозге расположены очень близко. Они могут частично накладываться друг на друга. Следовательно, когда включается центр острого вкуса, то усиливается работа клеток, которые отвечают за распознание соли. И вкус употребляемой пищи кажется более солёным, чем  на самом деле.

Проводя дополнительные исследования, ученые продолжают работать над этой проблемой. Доказано, что жители Европы употребляют соль в два раза больше, чем жители Азии. Это связано с тем, что в странах Азии употребление острой пищи намного выше, нежели в странах Европы.

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Теги: перец, острая еда, острая пища, перец чили, соль, сердечно-сосудистая система, сердечно-сосудистые заболевания 01/11/2017 Menslife.com

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