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Эксперты: антипригарное покрытие может вызвать онкологию

Эксперты: антипригарное покрытие может вызвать онкологию
Представители науки из Гарвардского университета сделали заключение, что посуда, у которой антипригарное покрытие, может стать причиной онкологических заболеваний. Кроме того, было установлено, что она плохо влияет на репродуктивную и иммунную системы. 

Негативное воздействие покрытия связывают с наличием в составе перфтороктановой кислоты, плохо влияющей на состояние здоровья. 

В 2006 году известную химическую американскую компанию-гигант DuPont обвинили в фальсификации отчетов по безопасности выпускаемой продукции, что впоследствии стало причиной поэтапного закрытия производственного отдела. Однако тефлон продолжили применять другие производители. 

Проведенное исследование показало, что нет безопасного уровня, позволяющего людям без последствий контактировать с химическим компонентом. Поэтому его сравнили по негативному влиянию со свинцом и асбестом. Если регулярно использовать тефлоновую посуду, организм будет накапливать вредные, отравляющие его вещества, которые способны спровоцировать появление рака.

Специалисты рекомендуют вместо тефлоновых изделий использовать чугунную посуду или емкости из нержавеющей стали. Также, чтобы уменьшить вред жаренной пищи, достаточно использовать оливковое масло.

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Теги: антипригарное покрытие, тефлон, тефлоновое покрытие, онкология, онкологическое заболевание 30/10/2017 Menslife.com

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