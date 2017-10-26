Составлен рейтинг доступных автомобилей с функцией автопилота или его составляющими

Специалисты в автомобильной отрасли составили полный список доступных транспортных средств, в комплектацию которых входит автоматическое управление или его элементы: уведомление о выезде с проезжей части, круиз-контроль, безопасное торможение с помощью электронной системы управления.



Первое место в рейтинге занял автомобиль известной японской марки – Toyota Corolla, выпущенная в 2017 году. Цена авто стартует от 20 тыс. долларов.



Кроме функции поддержания постоянной скорости и уведомлении о съезде с дороги, автомобиль оснащен системой распознавания пешехода.



На втором месте оказался автомобиль марки Honda Civiс, цена которого начинается от 21,4 тыс. долларов. Третье место в списке экспертов досталось Kia Forte (цена от 21,6 тыс. долларов). На четвертом месте эргономичный Toyota Prius со стоимостью от 24,3 тыс. долларов. Пятое место в рейтинге досталось Nissan Sentra за 24,7. Его автомобилисты могут приобрести в автосалоне за 24,7 тыс. долларов. На шестой позиции седан Honda Accord со свойственным модели агрессивным кузовом.



Далее следует кроссовер Toyota RAV4 (25,4 тыс. долларов), Subaru Legacy со стартовой ценой 26,3 тыс. долларов, компактный кроссовер Mazda CX-3, цена которого от 27 тыс. долларов. Закрывает рейтинг Subaru Impreza с ценой от 27 тысяч.

