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Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота»

Эксперты из США изучали особенности головного мозга и сделали заключение, что при бездействии человека, мозг занимают различные пассивные мысли
Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота»
Представители науки из Великобритании выяснили и обосновали, что человеческий мозг может функционировать в режиме «автопилота». 

По мнению организаторов эксперимента, если человек выполняет действия, требующие внимания и умственных усилий, но при этом они ему знакомы, мозг сильно не напрягается для реализации задачи. Он автоматически обрабатывает поступающие в него данные. Такое состояние называется пассивной работой головного мозга.

Впервые такое понятие появилось еще 15 лет назад. Эксперты из США изучали особенности головного мозга и сделали заключение, что при бездействии человека, мозг занимают различные пассивные мысли. 

На сегодняшний день стало известно, что мозг без осознанного участия человека самостоятельно выполняет знакомые ему действия. Например, человек не задумываясь, идет знакомым маршрутом, поливает комнатные растения, работает в хорошо знакомых компьютерных программах. В таком случае мозг будет функционировать в режиме «автопилота», а его отдельные зоны будут контролировать выполнение задачи. 

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Теги: мозг, человеческий мозг, ум, интеллект, мысли 25/10/2017 Menslife.com

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