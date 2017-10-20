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Разработана вакцина для похудения, и на этом ее преимущества не заканчиваются

Чтобы оценить действие препарата, в качестве подопытных ученые использовали обезьян, у которых было ожирение. После курса инъекций было установлено, что приматы стали есть на 40% меньше, чем обычно
Разработана вакцина для похудения, и на этом ее преимущества не заканчиваются
Представители науки из Америки разработали вакцину, которая способствует снижению веса. Препарат уменьшает чувство голода, борется с жировыми отложениями и снижает риск появления сахарного диабета. 

Чтобы оценить действие препарата, в качестве подопытных ученые использовали обезьян, у которых было ожирение. После курса инъекций было установлено, что приматы стали есть на 40% меньше, чем обычно. В течение 42 дней они потеряли 10% веса.

Активным компонентом вакцины является белок GDF15. Он способен привести в норму вес не только животных, но и людей. 

Еще одно тестирование препарата было проведено на лабораторных грызунах. В процессе опыта было установлено, что активное вещество предупреждает появление жировых отложений и ускоряет их выведение из организма. 

Во время разработки вакцины было выявлено, что вещество GDF15 довольно быстро разрушается в крови. Чтобы увеличить длительность его действия, эксперты ввели в состав антитела, давшие требуемый эффект.

Следующий этап тестирования препарата будет проходить с участием людей.

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Теги: похудение, худеть, лишний вес, ожирение 20/10/2017 Menslife.com

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