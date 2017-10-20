Искусственный интеллект превзошел людей

Искусственный интеллект превзошел возможности людей, так как смог разработать более прогрессивное программное обеспечение, а также он усовершенствовал способность учиться.



Не так давно компания Google запустила проект AutoML. Под ним подразумевается разработка автоматизированного машинного обучения. Кроме того, искусственный разум смог создавать нейросети – воспроизводить нервную систему человека.



На сегодняшний день он достиг весьма высоких результатов, когда определил изображения, которые ему показывали.



Организаторов проекта впечатлил результат при сравнении показателей работы программы, созданной искусственным интеллектом, и специалистом-разработчиком.



Программа, разработанная машиной, распознала 43% изображений, тогда как программа, созданная человеком, справилась с задачей на 39%. Стоит заметить, что это самый высокий результат среди ранее разработанного людьми программного обеспечения.



Организатор проекта Сундар Пичаи заявил, что цель AutoML не заменить специалистов искусственным разумом, а помочь им на первых этапах работы с самообучающимися машинами. Таким способом можно будет привлечь к работе тысячи экспертов.



Однако критики проекта не так оптимистичны. По их мнению, AutoML и аналогичные проекты вытеснят с рынка разработчиков несложных алгоритмов. Также смущает тот факт, что Google не принимает в проект даже самых лучших специалистов из других компаний.

