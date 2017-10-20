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Искусственный интеллект превзошел людей

Искусственный интеллект превзошел возможности людей, так как смог разработать более прогрессивное программное обеспечение
Искусственный интеллект превзошел людей
Искусственный интеллект превзошел возможности людей, так как смог разработать более прогрессивное программное обеспечение, а также он усовершенствовал способность учиться. 

Не так давно компания Google запустила проект AutoML. Под ним подразумевается разработка автоматизированного машинного обучения. Кроме того, искусственный разум смог создавать нейросети – воспроизводить нервную систему человека. 

На сегодняшний день он достиг весьма высоких результатов, когда определил изображения, которые ему показывали. 

Организаторов проекта впечатлил результат при сравнении показателей работы программы, созданной искусственным интеллектом, и специалистом-разработчиком. 

Программа, разработанная машиной, распознала 43% изображений, тогда как программа, созданная человеком, справилась с задачей на 39%. Стоит заметить, что это самый высокий результат среди ранее разработанного людьми программного обеспечения. 

Организатор проекта Сундар Пичаи заявил, что цель AutoML не заменить специалистов искусственным разумом, а помочь им на первых этапах работы с самообучающимися машинами. Таким способом можно будет привлечь к работе тысячи экспертов.

Однако критики проекта не так оптимистичны. По их мнению, AutoML и аналогичные проекты вытеснят с рынка разработчиков несложных алгоритмов. Также смущает тот факт, что Google не принимает в проект даже самых лучших специалистов из других компаний. 

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Теги: искусственный интеллект, интеллект, робот 20/10/2017 Menslife.com

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