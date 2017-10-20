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Исследователи выявили связь между головными болями и депрессивным состоянием

Специалисты определили, что у людей с хронической формой мигрени тревожное и депрессивное состояние протекает особенно выражено
Исследователи выявили связь между головными болями и депрессивным состоянием
Представители науки из Китая выяснили, что люди в депрессивном и тревожном состоянии больше других подвержены головным болям. Кроме этого фактора, головным болям способствует нехватка сна, некоторые продукты и перенапряжение. При этом представительницы прекрасного пола больше склонны к болям в голове.

Для получения информации эксперты провели исследование с участием 600 человек, которые наблюдаются у неврологов. Проанализировав информацию о добровольцах, организаторы эксперимента пришли к выводу, что у большинства людей, страдающих мигренью, было выявлено депрессивное состояние. 

Также было отмечено, что у людей с хронической формой мигрени тревожное и депрессивное состояние протекает особенно выражено. По мнению экспертов, лечение одного состояния поможет справиться с другим.

Ученым пока что не удалось установить точные причины подобной связи, однако исследования в этом направлении продолжаются.

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Теги: головная боль, мигрень, депрессия, депрессивное состояние, тревожное состояние 20/10/2017 Menslife.com

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