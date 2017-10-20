Исследователи выявили связь между головными болями и депрессивным состоянием

Представители науки из Китая выяснили, что люди в депрессивном и тревожном состоянии больше других подвержены головным болям. Кроме этого фактора, головным болям способствует нехватка сна, некоторые продукты и перенапряжение. При этом представительницы прекрасного пола больше склонны к болям в голове.



Для получения информации эксперты провели исследование с участием 600 человек, которые наблюдаются у неврологов. Проанализировав информацию о добровольцах, организаторы эксперимента пришли к выводу, что у большинства людей, страдающих мигренью, было выявлено депрессивное состояние.



Также было отмечено, что у людей с хронической формой мигрени тревожное и депрессивное состояние протекает особенно выражено. По мнению экспертов, лечение одного состояния поможет справиться с другим.



Ученым пока что не удалось установить точные причины подобной связи, однако исследования в этом направлении продолжаются.

