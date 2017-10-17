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Какие нужны условия, чтобы секс был идеальным?

Чтобы сохранить свежесть в интимной близости, ученые советуют не ограничиваться однообразной обстановкой
Какие нужны условия, чтобы секс был идеальным?
Представители науки из разных государств выяснили, какими должны быть условия, чтобы секс был неповторимым. Ученым удалось выяснить, чем обусловлено удовольствие партнеров во время секса. 

Для получения сведений был проведен опрос в разных странах среди респондентов разного возраста. В эксперименте участвовало больше 120 пар. 

Обработав полученные сведения, оказалось, что важной составляющей идеального секса считается хорошая эрекция, а также оргазм и возбуждение у женщины. Если есть перечисленные условия, секс можно назвать удачным.

Кроме того, исследователи отметили, что для мужчин и женщин важно знать, что партнер удовлетворен интимной близостью. Если кто-то не испытывает оргазм, в сексе у пары могут возникнуть проблемы, негативно влияющие на отношения. 

Чтобы сохранить свежесть в интимной близости, ученые советуют не ограничиваться однообразной обстановкой. В секс нужно вносить новизну, тогда он не будет вызывать уныние у пары.

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Теги: секс, заниматься сексом, интим, интимные отношения, эрекция, оргазм, возбуждение 17/10/2017 Menslife.com

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