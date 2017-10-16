Международный день мытья рук: как делать это правильно, и какие существуют заблуждения

Еще с детства нас учат мыть руки с мылом после туалета, улицы, общественных мест, перед едой, после контакта с животными. Если забывать проводить эту процедуру, на руках будут накапливаться патогенные микроорганизмы. Чаще всего возникает риск заразиться глистами или сальмонеллой. Если взять в руки зараженное сальмонеллезом яйцо или мясо, вероятность заражения будет очень высокой. Особенно возрастает риск пострадать от бактерий на руках в летний период.
Нужно приучить себя мыть руки после посещения общественного транспорта и людных мест. Из-за немытых рук можно заразиться ОРВИ, гриппом, гепатитом, холерой и даже брюшным тифом.
Чтобы свести к минимуму риск возникновения опасных инфекционных заболеваний, следует мыть руки правильно:
1. Руки должны быть умеренно мокрыми.
2. Мыть руки нужно только с мылом или любым другим моющим средством.
3. Во время процедуры не пропускай никаких участков рук – вымывай загрязнения между пальцами, не забывай о ногтях и тыльной стороне ладоней.
4. Закручивать кран в общественных местах нужно одноразовой салфеткой.
5. Не оставляй руки влажными после мытья. Обязательно вытри их бумажным полотенцем.
Заблуждения о мытье рук
1. Мыть руки нужно только горячей водой
Неважно, какой температуры вода, так как бактерии (и то не все) погибают от воздействия кипятка; а такой водой руки не помоешь. Температура воды должна быть комфортной.
2. Мыло с антибактериальным эффектом лучше
В рекламных роликах можно услышать убеждение, что антибактериальное мыло лучше обычного. Однако специалисты утверждают, что оба вида эффективны, а при продолжительном использовании антибактериальное мыло может нанести вред.
3. Длительность мытья рук неважна
Длительность мытья рук должна быть не менее 20 – 30 секунд. Этого времени будет достаточно, чтобы очистить кожу от загрязнений и вредных микроорганизмов.
4. Антисептические лосьоны и антибактериальные салфетки заменят обычное мытье рук
Перечисленные средства помогут лишь временно, когда нет возможности вымыть руки под краном и с мылом. Конечно, есть специальные антибактериальные средства для медработников, но их применяют только в определенных случаях (согласно инструкции).
5. Электронная сушилка лучше, чем бумажное полотенце
Сушилка, как и кондиционер, нуждается в своевременной очистке. Если этого не делать, то она становится рассадником для патогенных организмов. А где гарантия, что ее чистят регулярно? Поэтому эффективней и безопасней вытираться бумажным полотенцем.
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