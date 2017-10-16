Международный день мытья рук: как делать это правильно, и какие существуют заблуждения

Еще с детства нас учат мыть руки с мылом после туалета, улицы, общественных мест, перед едой, после контакта с животными. Если забывать проводить эту процедуру, на руках будут накапливаться патогенные микроорганизмы. Чаще всего возникает риск заразиться глистами или сальмонеллой. Если взять в руки зараженное сальмонеллезом яйцо или мясо, вероятность заражения будет очень высокой. Особенно возрастает риск пострадать от бактерий на руках в летний период.



Нужно приучить себя мыть руки после посещения общественного транспорта и людных мест. Из-за немытых рук можно заразиться ОРВИ, гриппом, гепатитом, холерой и даже брюшным тифом.



Чтобы свести к минимуму риск возникновения опасных инфекционных заболеваний, следует мыть руки правильно:



1. Руки должны быть умеренно мокрыми.



2. Мыть руки нужно только с мылом или любым другим моющим средством.



3. Во время процедуры не пропускай никаких участков рук – вымывай загрязнения между пальцами, не забывай о ногтях и тыльной стороне ладоней.



4. Закручивать кран в общественных местах нужно одноразовой салфеткой.



5. Не оставляй руки влажными после мытья. Обязательно вытри их бумажным полотенцем.



Заблуждения о мытье рук



1. Мыть руки нужно только горячей водой



Неважно, какой температуры вода, так как бактерии (и то не все) погибают от воздействия кипятка; а такой водой руки не помоешь. Температура воды должна быть комфортной.



2. Мыло с антибактериальным эффектом лучше



В рекламных роликах можно услышать убеждение, что антибактериальное мыло лучше обычного. Однако специалисты утверждают, что оба вида эффективны, а при продолжительном использовании антибактериальное мыло может нанести вред.



3. Длительность мытья рук неважна



Длительность мытья рук должна быть не менее 20 – 30 секунд. Этого времени будет достаточно, чтобы очистить кожу от загрязнений и вредных микроорганизмов.



4. Антисептические лосьоны и антибактериальные салфетки заменят обычное мытье рук



Перечисленные средства помогут лишь временно, когда нет возможности вымыть руки под краном и с мылом. Конечно, есть специальные антибактериальные средства для медработников, но их применяют только в определенных случаях (согласно инструкции).



5. Электронная сушилка лучше, чем бумажное полотенце



Сушилка, как и кондиционер, нуждается в своевременной очистке. Если этого не делать, то она становится рассадником для патогенных организмов. А где гарантия, что ее чистят регулярно? Поэтому эффективней и безопасней вытираться бумажным полотенцем.

