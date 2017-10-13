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Японский автосалон назвал пятерку самых ожидаемых автомобилей

Каждый год в конце октября открывается автосалон в Токио, который радует автолюбителей интересными новинками
Японский автосалон назвал пятерку самых ожидаемых автомобилей
Каждый год в конце октября открывается автосалон в Токио, который радует автолюбителей интересными новинками. В этом году специалисты провели опрос, чтобы узнать, какие автомобили больше всего ожидают водители. Таким способом была названа пятерка самых ожидаемых авто. 

В ходе опроса оказалось, что больше всего людей интересуют спортивные автомобили и кроссоверы. 

Возглавляет ТОП-5 электромобиль кроссовер Evolution от известной компании Mitsubishi. Новинка будет представлять линейный ряд авто 2019 – 2020 годов. Электромобиль оснащен тремя электродвигателями и имеет агрессивный дизайн. 

Помогать водителям в дорожной обстановке будет встроенный в бортовой компьютер искусственный интеллект. Кроме того, заложенные в кроссовер Evolution программы будут подстраиваться под стиль езды владельца. 

Второе и третье место в списке получили не менее известные японские автомобили – модели Mazda. Производитель готовится представить Mazda 3 и Mazda 6. Модели впечатлят зрителей не только стильным дизайном, но и микрокамерами вместо обычных боковых зеркал. 

На четвертом месте оказался Lexus RX (кроссовер). Его мускулистый дизайн уже с первого взгляда дает понять о мощности, скрывающейся под капотом. Кроме того, эта модель признана самой безопасной в мире.

Замыкает список Nissan 390Z. Спорткар может похвастаться не только дизайном будущего, но и гибридным двигателем.

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Теги: авто, автомобиль, автосалон, машина, спорткар 13/10/2017 Menslife.com

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