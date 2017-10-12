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Ученые: 90% людей пользуются смартфонами в туалете и ванной

Привычка всегда брать с собой в туалет смартфон может обернутся для его владельца немалыми проблемами, самые минимальные из которых - сыпь и прыщи
Ученые: 90% людей пользуются смартфонами в туалете и ванной
Английские специалисты пришли к выводу, что люди пользуются телефонами в ванных и туалетах гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Они решили выяснить, насколько безопасна такая привычка, проверив гаджеты на наличие всевозможных бактерий.

Научные работники из Лондонского университета Метрополитен провели эксперимент, использовав для этих целей телефоны школьников. Как показали результаты анализов, все гаджеты имели на своей поверхности огромное количество самых разнообразных микробов. Так, на смартфонах 27 школьников были обнаружены более 17 тысяч бактериальных генов и свыше 20 разновидностей микробов.

Наиболее часто исследователи находили отдельные виды стафилококка. Что любопытно, именно эти бактерии обитают на сидениях туалета, раковинах, кранах и ручках. Кроме того, ученые предостерегают, что некоторые виды обнаруженных микробов могут спровоцировать развитие инфекции мочеполовых путей и кишечные заболевания, которые вызывают диарею.

Привычка всегда брать с собой в туалет смартфон может обернутся для его владельца немалыми проблемами, самые минимальные из которых - сыпь и прыщи. На данный момент научные работники планируют выяснить, способны ли микроорганизмы, обитающие на гаджетах, распространять инфекции.

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Теги: смартфон, телефон, ванная комната, ванная, туалет, микробы, бактерии, стафилококк 12/10/2017 Menslife.com

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