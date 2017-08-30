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Специалисты рассказали, как сделать секс приятным для обоих партнеров

По словам экспертов, секс способен стать полноценным, если пара соблюдает ряд определённых ритуалов, являющихся залогом достижения наивысшего удовольствия
Специалисты рассказали, как сделать секс приятным для обоих партнеров
Сексологи поделились весьма действенным способом, который позволит интимной близости приносить максимальное удовольствие обоим партнерам. По словам экспертов, секс способен стать полноценным, если пара соблюдает ряд определённых ритуалов, являющихся залогом достижения наивысшего удовольствия.

Научные работники из США провели масштабный опрос в рамках программы под говорящим названием «Сексуальное исследование в Америке». Участниками анкетирования стали более 2000 женщин и мужчин достаточно молодого возраста. Каждый из опрошенных дал детальную характеристику своим предпочтениям и наклонностям в интимной сфере

К слову, данное исследование организовали на фоне бешеной популярности бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» и полнометражной кинокартины, увидевшей мир вскоре после презентации книги.

Столь провокационная история отношений молодой пары не на шутку впечатлила читателей и зрителей по всему миру и поспособствовала увеличению выручки в секс-шопах страны в несколько раз, благодаря чему были опровергнуты многие популярные стереотипы.

По словам экспертов, проводивших опрос, абсолютное большинство участников анкетирования отметили следующие нюансы: предшественниками превосходного секса практически всегда являются создание интимной атмосферы в помещении, где уединилась пара, а также объятия, поцелуи и фразы романтического характера.

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Теги: секс, заниматься сексом, интим, интимная близость, пара, объятия, поцелуи, прелюдия 30/08/2017 Menslife.com

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