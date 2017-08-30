Ученые рассказали, к чему может привести злоупотребление солью

На конференции Европейского общества кардиологов профессор национального института здоровья и благосостояния из Финляндии Пекка Йоусилахти назвал и обосновал опасность злоупотребления солью.



В результате длительного исследования мочи мужчин и женщин в возрасте от 30 до 65 лет учеными было доказано, что потребление более 13 грамм соли в сутки повышает риск сердечных заболеваний почти в два раза. Это по сравнению с теми, кто регулярно использует в пищу менее 6,8 граммов хлорида натрия.



По рекомендации всемирной организации здравоохранения ежедневная норма соли должна составлять не более 5 грамм в сутки – это около половины чайной ложки. Такое ограничение будет способствовать предотвращению более 2 млн. летальных исходов ежегодно.



По сведениям организации более половины населения планеты ежедневно превышают норму потребления соли на 80-140%. Лишняя соль попадает в человеческий организм в основном с хлебобулочными изделиями, колбасами, чипсами, соленым арахисом, фаст-фудом, а также с завтраками быстрого приготовления.