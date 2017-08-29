Новости

Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание

По мнению ученых, недостаток сна и отдыха может отражаться на способе принятия решений. Невыспавшийся человек делает опрометчивые и необдуманные поступки
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание
Представители науки из Германии выяснили, какое влияние на людей оказывает недостаток сна. По их мнению, недосыпание отражается на способе принятии решений. 

Для получения сведений ученые провели эксперимент с участием 14 студентов. Им предложили сыграть в игру. В ходе игры добровольцам предлагали немного денег, но с возможностью увеличения суммы, если они будут готовы рисковать. Исследование продолжалось 7 дней, и все это время добровольцы спали менее 5 часов.

В результате оказалось, что большинство участников принимало рискованные решения. Особенно под конец эксперимента. 

Полученные результаты позволили сделать заключение, что мозг из-за недостаточного количества сна начинает функционировать по-другому.

Дело в том, что во время размышлений и обработки информации используется префронтальная кора головного мозга. Если человек мало спал и отдыхал, она не может полноценно функционировать, так как не успевает «отдохнуть». Из-за таких физиологических особенностей человек делает опрометчивые поступки. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фото отсутствует
Недосыпание вредит иммунитету


Уже доказано, что недосыпание может вызывать различные заболевания, включая ожирение, диабет и повышенное артериальное давление

Ученые рассказали, почему люди стали меньше спать
Ученые рассказали, почему люди стали меньше спать

В настоящее время человек в среднем тратит на сон 7 часов и 3 минуты в сутки. Ученые решили выяснить, почему люди стали меньше спать

Ученые рассказали, чем может грозить недосыпание
Ученые рассказали, чем может грозить недосыпание

Недосыпание может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. И даже к летальному исходу от инфаркта и инсульта

Теги: недосып, недосыпание, недостаток сна, сон, мозг 29/08/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Новости
Приложение для идеального знакомства Приложение для идеального знакомства Мужские игрушки
Как быть начальником и при этом не быть негодяем Как быть начальником и при этом не быть негодяем Офис
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Тренировки
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Новости
Эксперты выяснили, как пользователи интернета относятся к виртуальному сексу Эксперты выяснили, как пользователи интернета относятся к виртуальному сексу Новости
Любовь снижает интеллектуальные способности, а секс – повышает Любовь снижает интеллектуальные способности, а секс – повышает Новости
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Новости
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание
Приложение для идеального знакомства Мужские игрушки
Приложение для идеального знакомства
Как быть начальником и при этом не быть негодяем Офис
Как быть начальником и при этом не быть негодяем
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Тренировки
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Новости
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений
Эксперты выяснили, как пользователи интернета относятся к виртуальному сексу Новости
Эксперты выяснили, как пользователи интернета относятся к виртуальному сексу
Любовь снижает интеллектуальные способности, а секс – повышает Новости
Любовь снижает интеллектуальные способности, а секс – повышает

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.