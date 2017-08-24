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Эксперты: нелюбимая работа может стать причиной стрессов

Постоянное неудовлетворение в работе может привести к нервному истощению, на этом фоне могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и даже онкология
Эксперты: нелюбимая работа может стать причиной стрессов
Специалисты утверждают, что недовольство работой может стать причиной стрессов. Неблагоприятное воздействие оказывает и негативная атмосфера в рабочем коллективе.

Для получения сведений была собрана информация о 3 000 гражданах США, возраст которых составлял от 25 до 70 лет. 

Проведя опрос, эксперты выяснили, что 2/3 жителей США недовольны своим местом работы. И большая часть из них жалуется на нестабильное психологическое состояние.

Неудовлетворенность работой вызвана тем, что радужные ожидания не совпали с реальным положением дел. 

Многие участники опроса заявили, что ощущают на работе враждебность, которая их угнетает. Кроме того, около 80% респондентов даже после повышения квалификации не увидели для себя возможности карьерного роста из-за негативной атмосферы среди коллег по работе.

Также было установлено, что люди, которые долго искали работу и нашли неподходящее рабочее место, испытывают сильные стрессы по сравнению с теми, кто дома продолжает искать вакансии. Также такое течение дел грозит и затяжной депрессией.

Последствия стрессов нельзя недооценивать. Постоянное неудовлетворение в чем-то может привести к нервному истощению, на этом фоне могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и даже онкология.

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Теги: работа, нелюбимая работа, стресс, депрессия 24/08/2017 Menslife.com

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