Эксперты: нелюбимая работа может стать причиной стрессов

Специалисты утверждают, что недовольство работой может стать причиной стрессов. Неблагоприятное воздействие оказывает и негативная атмосфера в рабочем коллективе.



Для получения сведений была собрана информация о 3 000 гражданах США, возраст которых составлял от 25 до 70 лет.



Проведя опрос, эксперты выяснили, что 2/3 жителей США недовольны своим местом работы. И большая часть из них жалуется на нестабильное психологическое состояние.



Неудовлетворенность работой вызвана тем, что радужные ожидания не совпали с реальным положением дел.



Многие участники опроса заявили, что ощущают на работе враждебность, которая их угнетает. Кроме того, около 80% респондентов даже после повышения квалификации не увидели для себя возможности карьерного роста из-за негативной атмосферы среди коллег по работе.



Также было установлено, что люди, которые долго искали работу и нашли неподходящее рабочее место, испытывают сильные стрессы по сравнению с теми, кто дома продолжает искать вакансии. Также такое течение дел грозит и затяжной депрессией.



Последствия стрессов нельзя недооценивать. Постоянное неудовлетворение в чем-то может привести к нервному истощению, на этом фоне могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и даже онкология.

