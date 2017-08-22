Названы инфекции, которые содержатся в неочищенной водопроводной воде

Эксперты утверждают, что между уровнем чистоты воды и распространением инфекций существует прямая связь.



Представители науки из Америки выяснили, что водопроводная вода, не прошедшая фильтрацию, является источником опасных инфекций, которые поражают ЖКТ.



Для получения сведений исследователи проанализировали частоту возникновения желудочных инфекций у людей в разных странах, которые употребляли воду с различной степенью мутности и фильтрации. В совокупности было проведено 14 экспериментов.



В результате было установлено, что некачественная вода нередко является носителем Cryptosporidium и лямблий (Giardia).



Подведя итоги, эксперты считают, что для выявления уровня чистоты воды недостаточно разработанного ВОЗ метода – Nephelometric Turbidity Unit. Нужны дополнительные меры, позволяющие минимизировать риск заряжения инфекциями при употреблении воды. В частности необходимо своевременное обслуживание водопровода, а также профилактические меры в зависимости от сезона.

