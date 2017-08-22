Эти продукты оказывают наиболее негативное влияние на кожу

Представителям науки удалось выяснить, какие продукты оказывают наиболее негативное влияние на кожу. В составленный перечень входит еда, которая провоцирует высыпания, воспаления и преждевременные морщины.
Первое место в списке занимает сахар. Он входит в состав многих продуктов питания и за счет содержания простых углеводов негативно воздействует на клетки эпидермиса. В результате кожа начинает вырабатывать коллаген в недостаточном количестве. Из-за этого она теряет упругость и становится рыхлой.
На втором месте списка – острая и пряная еда, которая усиливает работу сальных желез. В таком случае кожа становится жирной, особенно утром, и склонной к высыпаниям и воспалениям.
Третье место занимает алкоголь, который вызывает нехватку витамина Е и С. Без достаточного количества этих компонентов коже тяжело вырабатывать коллаген. Кроме того, спиртное расширяет сосуды, в результате чего на коже могут появиться красные пятна.
На четвертом месте находится жирная еда, вызывающая водный дисбаланс. В таком случае кожа недополучает полезные компоненты и покрывается морщинами, теряя упругость.
Далее по списку следуют соленые продукты. Они продолжительное время удерживают воду в организме, в результате чего появляются отечности, мешки под глазами и высыпания.
Замыкает список свежее молоко. Оно стимулирует работу сальных желез, поэтому кожа становится жирной и воспаленной. Однако кисломолочные продукты улучшают функционирование ЖКТ и благоприятно воздействуют на кожу.
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