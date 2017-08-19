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Основные ошибки людей, которые носят линзы

Ты носишь контактные линзы? Тогда ты обязан знать несколько простых правил, которые помогут обеспечить их комфортное использование
Основные ошибки людей, которые носят линзы
Эксперты из Америки, специализирующиеся на профилактике и контроле заболеваемости граждан, выяснили, что 45 млн. американцев пользуются линзами и многие допускают ошибки при их ношении. 

Организаторы исследования утверждают, что несоблюдение правил использования линз может негативно отразиться на здоровье и даже стать причиной слепоты. 

Самое главное правило – перед сном линзы обязательно нужно снимать. В противном случае, из-за плохого поступления кислорода могут развиться бактериальные инфекции. 

Нежелательно использовать линзы в водоемах и бассейне, так как вместе с водой в глаза могут попасть бактерии. 

Линзы следует своевременно менять, придерживаясь срока, указанного на упаковке. Есть изделия одноразовые, а есть такие, которые нужно заменить после 1, 2 или 3 месяцев использования.

Соблюдение правил использования линз снижает вероятность сопутствующих проблем со зрением и здоровьем.

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Теги: линзы, линзы для глаз, зрение, гигиена 19/08/2017 Menslife.com

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