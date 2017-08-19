Основные ошибки людей, которые носят линзы

Эксперты из Америки, специализирующиеся на профилактике и контроле заболеваемости граждан, выяснили, что 45 млн. американцев пользуются линзами и многие допускают ошибки при их ношении.
Организаторы исследования утверждают, что несоблюдение правил использования линз может негативно отразиться на здоровье и даже стать причиной слепоты.
Самое главное правило – перед сном линзы обязательно нужно снимать. В противном случае, из-за плохого поступления кислорода могут развиться бактериальные инфекции.
Нежелательно использовать линзы в водоемах и бассейне, так как вместе с водой в глаза могут попасть бактерии.
Линзы следует своевременно менять, придерживаясь срока, указанного на упаковке. Есть изделия одноразовые, а есть такие, которые нужно заменить после 1, 2 или 3 месяцев использования.
Соблюдение правил использования линз снижает вероятность сопутствующих проблем со зрением и здоровьем.
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